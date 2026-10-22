Голосую за Кощея

- Ребята, выбирайте, каким путем-дорогою пойдет Иван-царевич: через Лешего, через Бабу-Ягу или через Кощея?

По итогам зрительского голосования путем аплодисментов бесспорно «выигрывает» Кощей. А вот и он! Младшие школьники в восторге. А у меня вопрос: как бы выкручивались артисты, если бы зрители проголосовали за других кандидатов? Просто услышали бы удобный ответ?

— Нет! — говорит актриса тюменского молодежного театра «Ангажемент» Екатерина Захарова. — У нас все по-честному! В сказке много сюжетов, и артисты за кулисами быстро переодеваются в того героя, которого выбрал зал, причем в разных городах любимые герои разные.

Молодёжный диалог

В Национальном молодежном театре Республики Башкортостан имени Мустая Карима завершились «Большие гастроли» Молодежного театра «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко из Тюмени. Сибиряки показали пять спектаклей: «Иван-царевич и Серый Волк», «Зося», «Записки сумасшедшего», «Бегемот-невидимка» и «Вий. Легенда». В эти же дни уфимский коллектив представил в Тюмени свои постановки — «Играем Пушкина: Царевна-Лебедь», «Капитанская дочка», «Золушка», «Пеппи Длинный чулок» и «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии...». Обменные гастроли двух театров организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации. Руководители театров не устают благодарить «Большие гастроли» за уникальную возможность для театров из разных регионов встречаться и обмениваться опытом, ведь часто такие поездки невозможно организовать за счет собственных средств.

— Программа берет на себя многие финансовые вопросы — от провоза декораций и проезда участников до организации площадки, — говорит директор нашего театра Рафис Мухамедьянов.

Директор и художественный руководитель «Ангажемента» Денис Юдин, в свою очередь, подчеркнул, что без поддержки государства театры часто не могут обмениваться культурным опытом.

— Мы участвуем в этой программе не так давно, с 2024 года. На мой взгляд, культурный и человеческий обмен с уфимским театром у нас состоялся. А как мы проявим себя с точки зрения взаимного обмена зрительскими симпатиями, это покажет зритель, — отметил он по приезде в Уфу.

Юдин признался, что перед выездом в башкирскую столицу успел посмотреть спектакль уфимских коллег — визитную карточку театра, комедию «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии…»:

— У нас зритель просто взорвался после спектакля! Аплодировали стоя, не отпуская артистов. И мы поняли, что, видимо, наша публика соскучилась по таким историям. Одно это открытие уже говорит о необходимости обменных гастролей.

День приезда тюменцев в Уфу совпал с Днем курая в республике. Хозяева — артисты Национального молодежного театра РБ имени Мустая Карима — встречали гостей на железнодорожном вокзале в башкирских национальных костюмах и приветствовали игрой на национальном инструменте.

— Я был очень впечатлен таким теплым приемом. Это было великолепно, — признался Денис Юдин.

Актриса Екатерина Захарова рассказала, что коллектив побывал на экскурсии в Национальном музее РБ, где актеры случайно встретили музыканта из Госоркестра кураистов.

— На наших глазах он взял обычную, на наш взгляд, палку, вырезал в ней дырочки и устроил нам мини-концерт. Это было потрясающе, похоже на медитацию. Мы попросили подарить нам этот инструмент. Так что эту часть башкирского, природного, с доброй энергетикой — мы забираем к себе в Тюмень, — рассказала актриса.

Говоря о выборе спектаклей, директор «Ангажемента» пояснил, что программа предполагает обмен именно по молодежному направлению, поэтому в Уфу привезли постановки, которые говорят с молодым зрителем на понятном ему языке:

— Уровень насмотренности публики разный, и мы привозим на гастроли разные спектакли, стараясь его почувствовать. Один наш зритель сказал, что театр — это последнее честное место на земле. И действительно, хотя театр и состоит из условностей, но вранья он не терпит. Мы же, по сути, торгуем воздухом, напрягаем его, разрежаем, заземляем, но то, что зритель не прощает неправды, мы знаем по его реакции.

От «Царевича» до «Вия»

Спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» удивил не только детей, но и взрослых. Меня, например, он сразу заинтриговал тем, что, в отличие от традиционного сюжета русских сказок, в которых герой мечтает взять в жены какую-нибудь царевну и совершает ради нее подвиги, здесь Иван-царевич, наоборот, готов отправиться куда угодно, лишь бы не жениться: «Я жениться не хочу, еще мира не навидался». А Серый Волк сыплет изречениями в такт: «Женитьба такое дело, что всякому надоело», «Умную взять — век молчать». Интересно, как забавный сюжет перекликается с современностью: ведь сейчас молодежь тоже к браку не очень-то стремится, подумала я и спросила, рассчитывали ли создатели семейного спектакля на то, что зритель будет проводить такие параллели.

— Вообще-то нет. Первая задача, которую ставил перед собой режиссер, — погрузить зрителя в атмосферу народной культуры, а самое главное — чтобы дети принимали участие в том, что происходит. Поэтому каждый раз, когда перед героем встает выбор, этот выбор осуществляет зал. В этом и прелесть спектакля — на него можно ходить много раз, на разных героев. В Уфе зрители оба раза выбирали Кощея, а в Тюмени часто выбирают Лешего, — рассказала Шамаханская царица спектакля Екатерина Захарова.

Молодой актер Петр Палатов, исполнитель главной роли в спектакле «Зося», рассказывающем историю любви на фоне войны, был рад тому, что его театр привез в Уфу именно эту работу:

— Для меня эта история очень уютная, теплая и, что самое важное, она про значимую лично для меня тему — про любовь. Меня любовь завораживает, вдохновляет, дает желание жить. По-моему, именно такие истории нужны молодому зрителю. Я знаю много подростков, у меня есть младший брат, и, по моему ощущению, многие подростки стесняются любви, стараются ее не проявлять, а это очень важно — любить, быть рядом, поддерживать друг друга. Это история о том, что важно для поколения, — считает Петр.

«Записки сумасшедшего» — единственный в театре моноспектакль, отмеченный многими фестивалями. Для того чтобы погрузиться в тему, актриса Екатерина Зорина ездила в психбольницу. Она рассказала, что во время общения с больными людьми, крайне необычными и сложными, живущими в своем мире, у нее возникал вопрос: а кого вообще можно считать сумасшедшим, возможно, сумасшедший на самом деле ты, а не они…

— И с этой точки тоже можно творить. Этот спектакль отмечен многими фестивалями, но нам было интересно понять, «прочитает» ли ваш зритель это произведение так же (под произведением я имею в виду спектакль) или по-своему, — говорит Екатерина Захарова.

Директор Молодежного театра «Ангажемент» — тоже актер. В спектакле «Вий. Легенда», который закрыл гастроли коллектива в Уфе, он исполнил роль Явтуха. Спектакль, завоевавший Гран-при XV Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-plays», изначально был экспериментальным и создавался из этюдов. Классического текста зритель там не найдет. Яркая, зрелищная постановка с красивой хореографией и музыкой — о душе, о русской ментальности и о встрече человека с самим собою на грани жизни и смерти. Это история Хомы Брута, ведущего тяжелый, мучительный диалог с самим собой, с собственной душой после встречи с молодой Панночкой.

— Сегодня люди идут в театр развлекаться. Но задача театра — развлекая, затянуть в мир смыслов. Как говорил Петр Наумович Фоменко, не прав тот театр, который не развлекает. Театр развлекает тоже, но, развлекая, он обучает чему-то. Мы как молодежный театр хотим привлечь молодежь, поэтому экспериментируем, стараемся удивлять и выделяться среди массы развлечений, которые предлагаются сегодня людям, — говорит Денис Юдин.

ВОПРОС ЕКАТЕРИНЕ ЗАХАРОВОЙ

— Екатерина, спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» — это классный интерактив. Дети целыми классами поднимались на сцену, чтобы помочь героям. Но иногда мне становилось страшновато, как бы современные непосредственные дети не превратили все в хаос. Как вам удается сохранять баланс?

— Это, конечно, сложно. В таких спектаклях ты одновременно и артист, и детский организатор. Но энергия, которую отдает зал, — это ни с чем не сравнимо.

ПОЧЕМУ ГАСТРОЛИ — БОЛЬШИЕ?

Всероссийский гастрольно-концертный план — беспрецедентный проект министерства культуры Российской Федерации, благодаря которому шанс на государственную поддержку получает практически каждый творческий коллектив страны. Он был подготовлен в 2021 году впервые за последние 30 лет. Проект воссоздает одно из главных достижений прошлого — единую гастрольную систему страны, которая охватывает всю территорию России и включает две масштабные программы:

«Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы — Россия» (гастроли национальных коллективов).

«Большие гастроли» проводятся по шести направлениям: ведущие театры, зарубежное и межрегиональное направление, а также направления для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Благодаря программе зрители имеют возможность познакомиться с лучшими постановками российских и зарубежных театров. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства.

Для участия в программе «Большие гастроли» ежегодно проводится кампания по сбору заявок от театров и национальных коллективов.