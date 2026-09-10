Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру Башкирии

— Дворец борьбы, который построили в Уфе, стал визитной карточкой Башкортостана, площадкой для проведения самых сложных турниров, — сказал Александр Карелин. — Важно и то, что наряду с обновлением столицы республики вы не забываете об историческом наследии, восстанавливаете культурные объекты и развиваете музейное дело. Это формирует правильные ценности у жителей и гостей города.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что большое число спортивных объектов и насыщенный календарь соревнований дают дополнительные стимулы для детей и подростков заниматься единоборствами, в том числе олимпийскими видами спорта.

— Вы предоставляете возможность каждому ребёнку развиваться, учиться быть конкурентоспособным, воспитывать в себе волю к победе и неукротимый спортивный дух, — подчеркнул Михаил Мамиашвили. — Это способствует формированию сильных личностей и укрепляет нашу великую нацию.

Участники встречи также отметили важную роль тренеров и наставников в воспитании молодёжи. Глава Башкортостана сообщил, что планирует провести встречу с учителями физкультуры, которые наряду с физической подготовкой способствуют и нравственному развитию подрастающего поколения, сообщает пресс-служба главы.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.