+12 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Спорт
10 Сентября , 18:06

Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру Башкирии

Выступая на встрече с главой Башкирии, которая состоялась сегодня, 10 сентября, в Доме Республики, сенатор Российской Федерации, Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру республики.

Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру БашкирииАлександр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру Башкирии
Александр Карелин высоко оценил развитую спортивную инфраструктуру Башкирии

— Дворец борьбы, который построили в Уфе, стал визитной карточкой Башкортостана, площадкой для проведения самых сложных турниров, — сказал Александр Карелин. — Важно и то, что наряду с обновлением столицы республики вы не забываете об историческом наследии, восстанавливаете культурные объекты и развиваете музейное дело. Это формирует правильные ценности у жителей и гостей города.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что большое число спортивных объектов и насыщенный календарь соревнований дают дополнительные стимулы для детей и подростков заниматься единоборствами, в том числе олимпийскими видами спорта.

— Вы предоставляете возможность каждому ребёнку развиваться, учиться быть конкурентоспособным, воспитывать в себе волю к победе и неукротимый спортивный дух, — подчеркнул Михаил Мамиашвили. — Это способствует формированию сильных личностей и укрепляет нашу великую нацию.

Участники встречи также отметили важную роль тренеров и наставников в воспитании молодёжи. Глава Башкортостана сообщил, что планирует провести встречу с учителями физкультуры, которые наряду с физической подготовкой способствуют и нравственному развитию подрастающего поколения, сообщает пресс-служба главы.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru