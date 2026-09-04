Природа бросает вызов

Прошедшее лето вновь преподнесло жителям республики погодные сюрпризы. Сильные ливни, крупный град и даже смерчи — эти явления, еще недавно казавшиеся исключительными, все чаще становятся привычной картиной. О климатических тенденциях, прогнозах на осень и научных исследованиях рассказывают эксперты Уфимского университета науки и технологий и Башгидрометцентра.

Дождливое лето

Только за первые три недели июня в Башкирии выпало 136 процентов месячной нормы осадков.

— Сильные дожди этим летом принесли циклоны с Каспийского и Черного морей. В итоге за июнь и июль выпали двухмесячные нормы осадков. В августе их тоже было больше нормы, — отмечает начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра Гульназ Ахатова. — Но 2026 год пока не переплюнул 2024-й, который отличался максимальной влажностью. Такие крупные природные аномалии, к сожалению, трудно предсказать.

Что же касается температуры, эксперт подчеркнула, что она не сильно отличалась от нормы: июнь был на 0,7°С ниже нормы, июль — на 2°С выше. Это вполне допустимые значения.

По прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в Башкирии в сентябре ожидается на 1 градус выше нормы (+12,2°С). А месячное количество осадков — в пределах нормы (35 — 55 мм).

Климат меняется

Доцент кафедры биологии и экологии Института природы и человека УУНиТ Рита Камалова поясняет: аномалии температуры и осадков наблюдались всегда, но в последние годы их количество растет. Непредсказуемые погодные события ученые связывают с глобальным потеплением, которое проявляется не только в аномалиях температуры и осадков, но и в увеличении количества опасных гидрометеорологических явлений.

Примеры все прекрасно помнят: этим летом по нескольким районам Башкирии пронеслись самые настоящие смерчи, местами выпал крупный град. А в середине июля сразу несколько сел Аскинского района пострадали от подтопления, которое вызвали продолжительные дожди и прорыв дамбы на реке Сарс в Пермском крае. В этом регионе, а также в Свердловской области паводки стали главным бедствием минувшего лета.

Исследования, которые проводятся сегодня в УУНиТ, показывают, что температура воздуха в Башкирии постоянно растет — на 0,34 °С за каждое десятилетие. В течение года это особенно выражено в январе, феврале и марте, а в теплый период — в октябре и августе.

С осадками картина сложнее: за последние 60 лет их количество увеличилось в холодный период и снизилось в теплый. И эти тенденции в ближайшие десятилетия сохранятся.

События 2026 года, к сожалению, вписываются в общепланетарные тенденции. Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) прогнозирует учащение опасных гидрометеорологических явлений. Мы увидим это и в Башкирии, и во всем мире.

Заранее предсказать погодные аномалии наподобие смерчей, констатирует эксперт, невозможно. Можно лишь рассчитать вероятность, но она будет неточной.

Сценарий адаптации

Водные ресурсы республики последние несколько лет испытывают истощение: летние осадки не восполняют дефицит влаги, в итоге реки мелеют. Исключением стали 2024 и 2026 годы, когда сильные дожди частично компенсировали недостаток воды, а в некоторых районах даже вызвали дождевые паводки.

А в первую очередь от неустойчивой погоды, по словам Риты Камаловой, страдает сельское хозяйство. Побитые градом посевы, подтопленные поля, чрезвычайная пожароопасность и засухи в прошлые годы негативно влияют на урожайность.

— В связи с этим особенно актуальными становятся региональные планы адаптации к изменениям климата, которые каждый субъект РФ составляет для своей территории. Региональные планы затем сводятся в единый национальный план, — добавляет эксперт. — Эти документы включают данные об ущербах от опасных явлений и климатоуязвимых объектах экономики. Они помогают обновлять нормативную документацию и вырабатывать сценарии смягчения ситуации и адаптации к климатическим изменениям.

Наука — на передовой

В Уфимском университете науки и технологий за исследования климата Башкирии отвечает направление «Гидрометеорология». Ученые и студенты изучают не только изменения климатических элементов, но и их последствия для водного, лесного и сельского хозяйства, биоразнообразия и промышленности.

С 2021 года в республике действует Евразийский карбоновый полигон, где преподаватели и студенты УУНиТ исследуют последствия изменений климата, а также разрабатывают климатические проекты. Для школьников работает школа-семинар при поддержке Комитета РБ по делам ЮНЕСКО, а для специалистов разных отраслей проводятся курсы повышения квалификации.

Климатические изменения становятся не просто темой для научных дискуссий, а реальным вызовом, требующим системного подхода — от точных прогнозов до адаптации экономики и инфраструктуры. И в этом процессе наука и метеорологическая служба идут рука об руку.