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Спорт
10 Сентября , 17:31

Радий Хабиров встретился с почётными гостями Спартакиады народов России

Сегодня, 10 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров встретился в Доме Республики с почётными гостями Спартакиады народов России по спортивной борьбе. В их числе — многократные победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, тренеры по спортивной борьбе.

Радий Хабиров встретился с почётными гостями Спартакиады народов РоссииРадий Хабиров встретился с почётными гостями Спартакиады народов России
Радий Хабиров встретился с почётными гостями Спартакиады народов России

Руководитель региона выразил признательность Федерации спортивной борьбы России за поддержку в организации Спартакиады, сообщает его пресс-служба.

— Для нас это очень серьёзное событие. Республика принимает соревнования в шести дисциплинах, в том числе спортивной борьбе. Это стало возможным благодаря строительству в Уфе крупных объектов, в числе которых — комплекс гребного слалома, Центр фехтования и Дворец борьбы, — отметил Радий Хабиров. – Кроме того, в наших планах — возвести в столице региона Центр настольного тенниса, большой легкоатлетический манеж, а также Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Всё это даст новые возможности для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня.

Глава Башкортостана также поблагодарил ветеранов спорта и тренеров за большой вклад в воспитание подрастающего поколения атлетов.

— Вы — настоящие легенды спорта. И ваш визит в Башкортостан, посещение Спартакиады — это праздник для молодых борцов, которые, глядя на вас, стремятся к новым достижениям, — подчеркнул Радий Хабиров. — Возможно, сегодня на соревнованиях мы с вами увидим будущих олимпийских чемпионов.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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