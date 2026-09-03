Из количества — в качество

Огромная армия юлаевских болельщиков ждет новый сезон с особым нетерпением. У всех в памяти предыдущая страница в истории клуба, когда «СЮ» упал сначала на последнее место «Востока», а затем совершил рывок в пятерку и прошел первый этап плей-офф.

Как-то будет нынче?

Тогда юлаевцы, столкнувшись с финансовыми и прочими трудностями, потерями многих игроков, с большим трудом залатали дыры. Во многом благодаря сохранившему выдержку руководству клуба, вдумчивой работе тренерского штаба, большой селекционной работе уже по ходу турнира. Нынешнее межсезонье прошло намного спокойнее. Есть одна ощутимая потеря — ушел защитник Алексей Василевский. Немного и приобретений — среди заметных уже знакомый болельщикам «СЮ» Александр Алексеев и центрфорвард Вадим Шипачев. Надеемся, что проявит себя заявленный совсем недавно за клуб канадец Мэттью Маджо.

Кажется, теперь клуб застраховал себя от кошмаров проваленного старта. Стабильность состава тому подспорье. Но этот же аргумент и против. В прошлом четвертьфинале юлаевцы «всухую» уступили «Локомотиву». Сложно рассчитывать, что сейчас уфимцы стали сильнее условной ярославской команды. Но уже вряд ли проиграют такому клубу все четыре матча. Это, наверное, задача-минимум. Но в хоккее всегда есть место сенсации и чуду. Юлаевцы в год своего 65-летия имеют на них полное право. Тем более прошлый сезон показал, что в клубе умеют ставить молодежь на крыло и повышать качество ее игры.

А пока в преддверии сезона руководство клуба ответило на многочисленные вопросы, в том числе и нашей редакции.

Главное из сказанного генеральным директором «СЮ» Ринатом Башировым...

— По финансированию клуба. Основные долги мы погасили. В Лиге отметили, как «Салават Юлаев» принял действенные меры, которые сократили кредиторскую нагрузку. Сейчас мы более четко видим свои проблемы. Будет непростой год, но мы понимаем все варианты развития событий, правительство республики нас поддерживает, и мы с уверенностью смотрим в новый сезон.

— По уходу Алексея Василевского. В клубе даже не думали, что мы расстанемся с Алексеем. В ходе долгих переговоров с Василевским у нас возник вариант с Алексеевым, поэтому мы решили заключить контракт с ним.

— По новым спонсорским контрактам. Переговоры ведутся, руководство республики в этом помогает. Возможно, удастся заключить новый контракт.

— Как удалось сохранить почти всех игроков, у кого закончился контракт летом. Большинство переговоров прошло быстро. По двум контрактам посчитали, что они слишком завышены. В клубе нашли компромисс и сейчас видят, что все правильно воспринимают свои контракты. Также незначительно повышен контракт Жаровскому. Все остались довольны переподписаниями. Может быть, кто-то предпримет шаги, которые повысят их стоимость.

...и главным тренером клуба Виктором Козловым

— Какие кандидаты есть на роль «масочников» (то есть молодых игроков, которые, по правилам, обязаны носить защитную маску. — Ред.) в этом сезоне. Сейчас в масках Александр Жаровский и Алан Шайхлисламов. Щербаков маску уже снял. Если брать лимитчиков 2006 года рождения — это Артур Фаизов, Никита Щербаков, Алан Шайхлисламов и Александр Жаровский.

— В прошлом году, в отличие от начинающегося, были очень тяжелые сентябрь и октябрь с топовыми соперниками. Для нас сейчас каждая команда — серьезный соперник. К тому же расписание имеет свою специфику: очень много смен часовых поясов. У нас будет поездка, где мы из Москвы летим в Новосибирск, а оттуда сразу в Магнитогорск. Сейчас ломаем голову, как туда добираться, когда вылетать и проводить раскатки — два часа разницы с нами, четыре с Москвой. Все тройные выезды такие: либо через Сибирь в Московский регион, либо наоборот.

— Как сформированы пары защитников. Роли и сочетания в парах сформированы так, чтобы защитники дополняли друг друга. Сейчас у нас пары распределены так: Никита Зоркин — Александр Алексеев. Никита жесткий, хорошо работает в обороне, что дает Александру возможность подключаться к атакам. Ярослав Цулыгин — Дин Стюарт: здесь комбинация опыта и молодости, Стюарт надежен сзади, Ярослав хорош впереди. Молодых опекает Панин, помогает им не бояться играть в хоккей. Варлов и Комаров — ровесники, которые уже не первый год в КХЛ. Плюс есть Газимов, Кулик, Будницкий. На мой взгляд, линия обороны у нас более-менее сбалансирована.

— Кто будет играть в большинстве. В большинстве нужно все лучшие кадры собирать в одну корзину.

— Артем Набиев и Артур Фаизов пока не проходят в состав, в чем они уступают конкурентам. Ожидал от них большего. Потом отправил их в фарм, чтобы на турнире в Санкт-Петербурге они доказали спортивную злость и несогласие с этой ситуацией. Не увидел у них того огня в глазах, который был, когда Набиев и Фаизов только пробивались в команду. В их возрасте легко попасть в зону комфорта. Нужно, чтобы они грызли лед за место в составе, потенциал у ребят есть. С Александром Черным было что-то похожее. Он пришел так, будто он уже основной игрок. С таким менталитетом тяжело собраться, когда что-то идет не так. В итоге он проиграл конкуренцию Набиеву просто потому, что Артем был голоднее и злее.

— По каким игровым параметрам нужно улучшение относительно прошлого сезона. Второй период. Команде нужно проводить его сильнее. Контроль шайбы. Из анализа последних игр видно, что здесь есть слабости. Не контролируешь шайбу — не контролируешь ритм матча и тратишь силы на ее отбор. Игра в зоне обороны. Каждая команда КХЛ умеет атаковать, поэтому мы обязаны строго и качественно работать у своих ворот.

Последняя пристрелка

Мемориал Ромазана стал последней прикидкой для юлаевцев перед стартом чемпионата. Как сказал главный тренер «СЮ» Виктор Козлов, эти матчи дали повод для размышлений и корректировки в постановке игры. Напомним: в первой встрече

уфимцы победили «Трактор» из Челябинска. Остальные поединки протекали так.

В матче с тольяттинской «Ладой» юлаевцы перед заключительным периодом уступали в два гола. Но затем догнали соперника. Вообще-то уфимцы порой словно просыпались и показывали интересный хоккей, но потом опять успокаивались и позволяли «Ладе» не в самых очевидных ситуациях добиваться успеха. Кстати, в составе уфимцев на эту встречу по сравнению с прошлым матчем было заявлено еще пять новых молодых ребят, которые влились в третье-четвертое звенья. По сути, они больше заботились об обороне. Тогда как в атаке погоду делали более опытные хоккеисты.

Примечательно, что четыре шайбы «СЮ» забросил в большинстве. Особенно важно, что две из них с интервалом в полторы минуты пришлись на начало третьего периода. Плюс к этому уже в меньшинстве Максим Кузнецов удачно сыграл на перехвате и с убойной позиции вновь восстановил равновесие.

«Салават Юлаев» — «Лада» — 6:5 ОТ (1:2, 1:2, 3:1, 1:0). Шайбы «СЮ»: Родуолд (Ремпал, Броссо, бол.), Ремпал (Варлов), Броссо (Ремпал, бол.), Ремпал (Родуолд, Алексеев, бол.), Кузнецов (мен.), Родуолд (Броссо, Ремпал, бол.).

Тренерский штаб «СЮ» решил на игре с «Амуром» дать отдых всем старшим по возрасту игрокам, за исключением капитана Панина. Поэтому юлаевцы выставили только три полные пятерки хоккеистов да впервые игравшего на турнире голкипера Коновалова.

Встреча началась, да и дальше продолжалась в невысоком темпе. Какое-то время инициативой владели хабаровчане, но по ходу матча уфимцы удивили еще раз, дважды успешно реализовав численное большинство. Ничейный исход основного времени уже пошел в плюс уфимской молодежи, но победную мини-сенсацию они не сотворили.

«Салават Юлаев» — «Амур» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1). Шайбы «СЮ»: Ахсянов (Филев, Загребин, бол.), Алалыкин (Щербаков, Жаровский, бол.).

Окончательное расположение команд в турнирной таблице определилось только в последнем матче, где «СЮ» встретился с магнитогорским «Металлургом». Соперники выставили на игру боевые составы. У юлаевцев, как выяснилось, серьезную травму получил нападающий Горшков, он может пропустить, по некоторым оценкам, до двух месяцев.

В первой половине встречи чуть лучше получалось у юлаевцев, но ближе ко второму перерыву инициатива стала переходить к хозяевам. У них осталось больше сил, и, по большому счету, они доминировали на льду уже до конца встречи. В итоге «Металлург» на турнире — первый, «СЮ» — второй.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1). Шайбы «СЮ»: Корбит (Филяев, 22.57), Алалыкин (Стюарт, Жаровский).