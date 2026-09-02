Белая река над городом

В это августовское утро уфимский парк «Кашкадан» проснулся раньше обычного. Еще тихо было у входов, еще не хлынули сюда потоки людей, а у белых шатров уже стояли упаковки с различной молочной продукцией.

Так в четырнадцатый раз началась «Молочная страна» — знаменитый в России семейный фестиваль, посвященный самой здоровой продукции, а заодно и труду тех, кто рано встает, обихаживает молочное стадо, возит и продает, кто превращает ценный напиток в десятки продуктов и вкусов.

Фестиваль проводится в Уфе с 2011 года, и за это время он стал событием, которое ежегодно собирает более ста тысяч человек. Организаторы — правительство Башкортостана, региональное министерство сельского хозяйства и администрация Уфы — в этом году посвятили праздник Году большой и дружной семьи. Это значило, что акцент сместился с ярмарочного торга на совместный досуг: на то, чтобы пришли сюда не просто покупатели, а семьи, чтобы детям было интересно, а взрослым — вкусно и полезно.

К полудню аллеи «Кашкадана» заполнились так, что двигаться приходилось в общем потоке, совсем как в реке. Коляски, рюкзаки, сумки-холодильники — все это катилось и неслось мимо шатров, и в гуле толпы, в обрывках разговоров, в смехе и возгласах — во всем этом чувствовался праздник. Настоящий, какой бывает тогда, когда гуляют от души.

А начиналось все, по традиции, с того, что каждого гостя встречали стаканом свежего молока — момент, который за четырнадцать лет стал визитной карточкой фестиваля. В этом году стерлитамакский филиал группы «Росмол» приготовил более шестидесяти тысяч порций — тринадцать тонн белого напитка. Кажется, невероятное количество.

Выпив молоко и утерев усы — кто настоящие, кто молочные, — посетители расходились по площадкам. А их хватило бы на небольшой город.

Молочная ярмарка тянулась вдоль главной аллеи. Здесь стояли десятки производителей — от крупных агрохолдингов до фермеров-единоличников. Сыры — твердые и мягкие, с плесенью и с травами, коровьи и козьи. Масло — настоящее, желтоватое, аппетитное.

Молочный рынок соседствовал с сырной лавкой, та — с медовым двором. Пчеловоды, не уступая молочникам, угощали гостей липовым, гречишным, цветочным медом, и каждый уверял, что только его пчелы знают в этом толк. В «Кумысной деревеньке» — отдельной зоне с легким налетом кочевого уюта — наливали кумыс. Терпкий, кисловатый, с характерной горчинкой, он был одним из самых популярных угощений: за ним выстраивалась очередь.

Отдельной гордостью фестиваля стала «ЭкоДеревня». Здесь представляли томаты и другие овощи, выращенные по современным биотехнологиям, и каждый кустик был живой иллюстрацией того, как наука помогает земле. Консультанты отвечали на все вопросы — от «Как поливать?» до «Почему желтеют листья?», и видно было, что для многих горожан этот разговор невероятно важен.

Дети на «Молочной стране» не скучали — аниматоры в костюмах известных молочных брендов — гигантские бутылки, коровы, стаканчики кефира — бродили по аллеям и зазывали в игры. На главной сцене шла концертная программа с живой музыкой.

Новинкой этого года стал «Молочный цирк» — семейная труппа, впервые выступившая на фестивале.

А для самых маленьких — детей от полутора до четырех лет — организовали телячьи скачки: интерактивную зону с надувными коровками, на которых малыши «скакали» под одобрительные крики родителей. Запомнилось, как маленькая девочка сидела на своей корове, словно ковбой, и не желала уходить, пока мама не пообещала мороженое.

Забавная акция — «Молоко за вредность» — работала с двух до шести вечера в мобильной студии радио «Спутник ФМ». Каждый мог принести «вредный» продукт — чипсы, газировку, шоколадный батончик — и обменять его на стакан полезного молока. Радиоведущий вел эфир прямо с площадки, и обмен сопровождался шутками и аплодисментами. К вечеру коробка с изъятым была полна, а молочный бак — пуст.

Но были на фестивале и серьезные площадки. Волонтеры штаба имени М. Шаймуратова рассказывали о работе движения, а в зоне «Молодой гвардии» гости писали письма бойцам СВО, складывая листы в конверты.

А волонтеры Башкирского государственного аграрного университета, выступившего соорганизатором фестиваля, помогали с навигацией и координацией гостей. Студенты в ярких жилетках были повсюду — у входов, на перекрестках аллей, у сцен — и для многих из них это была не просто практика событийного менеджмента, а первый по-настоящему большой день в профессии. БашГАУ также организовал конкурс меда «Народное голосование», где каждый гость мог отдать свой голос за лучший, по его мнению, образец. Голосовали серьезно, с дегустацией и активным обсуждением.

Вечером фестиваль не затих — он просто сменил ритм. На сцене начался вокальный конкурс «Уфимская волна», а следом — «Кефир-диско»: танцевальная программа, на которую оставались в основном молодые и те, кто еще не нагулялся за день. «Кашкадан» гудел, и огни его горели до позднего вечера.

Специальными гостями фестиваля стали представители Удмуртии, Воронежской и Оренбургской областей. Всего, по словам исполняющего обязанности главы администрации Уфы Рустама Шарипова, на площадке собрались более ста пятидесяти производителей. Продовольственные товары из Башкортостана, как напомнили организаторы, пользуются спросом не только по всей стране, но и за рубежом. Событием дня стало посещение фестиваля главой республики Радием Хабировым.

Глава региона останавливался у стендов, пробовал продукцию, беседовал с фермерами и предпринимателями. Сотрудники компании «Башкирский холод» рассказали ему о росте продаж мороженого и о модернизации складских помещений: проект энергосбережения был одобрен на «инвестчасе» еще в декабре 2024 года, завершить работы планируют весной 2027-го. На Бирском комбинате молочной продукции запустили монтаж оборудования нового цеха по производству масла, а в планах — увеличение объемов выпуска молока, которое уже поставляется в шестьдесят пять регионов страны.

У стенда «Карламанский сахар» речь шла о сгущенном молоке — предприятие нарастило его производство до миллиона банок в месяц. «Уфагормолзавод» — один из флагманов переработки молока — представил более семидесяти видов продукции, от молока до йогуртов. Основатель бренда Kumpan Михаил Кумпан рассказал, что для гостей фестиваля планируют приготовить 1200 порций фирменного кофе «Уфачино» — с добавлением башкирских трав и меда. Хабиров обсудил с ним развитие сети заведений, в том числе мобильных.

Отдельный разговор состоялся у стенда агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Здесь речь пошла о проекте «Академия молока», который реализуют совместно с Башкирским государственным аграрным университетом. Идея проста и сильна: объединить образование, науку и бизнес — открыть учебно-научные лаборатории, запустить программы — от среднего профессионального образования до аспирантуры, усилить практическую подготовку студентов.

По проекту «Молочная кухня», обеспечивающему натуральными продуктами детей, беременных и кормящих матерей, в прошлом году помощь получили более двадцати тысяч человек. Теперь товары бренда доступны не только в пунктах выдачи, но и в торговых сетях — то есть вышли из социальной ниши в широкий оборот.

В «Кумысной деревне» Радий Хабиров обсудил с производителями развитие экспорта традиционного башкирского напитка за рубеж. Кумыс — продукт с историей, и то, что о нем знают за пределами Башкортостана, — не просто коммерческий успех, а культурный жест: мир знакомится с Башкирией через вкус.

Подводя итог, Радий Хабиров отметил:

— «Молочная страна» очень популярна у наших жителей и способствует росту потребления молочных продуктов. При этом уже ставший традиционным праздник имеет и экономическую основу. Башкортостан — один из лидеров молочного производства в стране. Это непростой бизнес, поэтому мы стремимся развивать формат крупных индустриальных животноводческих ферм и современных перерабатывающих производств. Безу­словно, за такими предприятиями — будущее молочной отрасли.

Его слова прозвучали не как отчет, а как признание того, что фестиваль давно перестал быть просто ярмаркой. Он стал точкой встречи — фермера и горожанина, традиции и инновации, науки и земли, семьи и праздника. И в этом, пожалуй, главный секрет «Молочной страны».

А «Кашкадан» еще долго не пустел. Последние гости уходили, когда темнело. Уходили, но знали: через год вернутся. Как возвращаются в дом, где тебя ждут.