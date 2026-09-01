Новая жизнь старой школы

Школа № 22, расположившаяся в тихом квартале на улице Степана Кувыкина в Уфе, в День знаний встретила своих учеников и учителей обновленной и стильной.

На ее реконструкцию было выделено 119 миллионов рублей. И если раньше в учебном заведении делали лишь косметический ремонт, то в этом году она пережила буквально второе рождение.

В ходе модернизации здания строители полностью обновили инженерные сети, системы горячего и холодного водоснабжения и отопления, фасады и кровлю, перестелили полы, отремонтировали актовый и спортивный залы и школьную столовую. Также для удобства учащихся с ограниченными возможностями на входе установили специальный пандус-подъемник.

Сорок учебных кабинетов оснастили новейшей мебелью и современным оборудованием: в обновленных классах появились интерактивные доски, панели, ноутбуки. В этом году планируется запустить новый IT-класс, где ребята будет углубленно изучать технические и информационные дисциплины.

Школа активно сотрудничает с БГПУ имени М. Акмуллы, и вполне логично, что здесь организован класс психолого-педагогического направления, где особое внимание уделяют изу­чению русского языка и литературы, иностранных языков и общественных наук. Подобные профильные классы помогают старшеклассникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и целенаправленно подготовиться к поступлению в вуз.

Конечно, с началом ремонта возникли некоторые неудобства как для педагогов, так и для учеников и их родителей: третью и четвертую четверти обучение велось в башкирской гимназии № 158 и школах №№ 9, 18 и 119. Но эти трудности остались позади, и модернизированная школа распахнула свои двери для учеников и учителей.

— Реконструкция школы стала возможной благодаря участию в федеральной программе, кроме того, к ее обновлению подключилась инициативная группа жителей дома № 5/1 на улице Степана Кувыкина, — рассказала директор школы № 22 Азалия Сафиуллина. — Они приняли участие в программе поддержки местных инициатив.

Свою долю внесли республиканский бюджет, местная администрация, коллектив футбольной школы «Юрматы», башкирская республиканская академия тхеквондо «Брат», спортивная школа «Спартак», сами жители. На эти средства на территории школы оборудовали беговую дорожку с резиновым покрытием, поставили турники и брусья, шведскую стенку, ворота для мини-футбола.

— Я надеюсь, что ученики будут рады обновленной школе, новому оборудованию и разноцветным диванчикам, на которых можно уютно посидеть на переменке. Мы все делаем для наших детей, чтобы они могли учиться в красивых и комфортных классах. Поздравляю всех с началом нового учебного года! — добавила Азалия Батыровна.

Своими впечатлениями от ремонта поделилась учитель начальных классов Эльвира Каюмова.

— Период ремонта, когда детям приходилось учиться в других школах, конечно, был непростым этапом для всех нас, — отметила она. — Изменение привычной обстановки и логистики требовало адаптации, но наши ученики проявили удивительную собранность и дисциплину. Сейчас, вернувшись в обновленное здание, мы ощущаем колоссальную разницу. В классах стало по-настоящему комфортно, светло и уютно. Это то пространство, в котором хочется не только учить, но и творить. Особенно радует оснащение: современная доска, которая позволяет использовать интерактивные методики, и новые удобные шкафы, о которых мы давно мечтали. Мы очень ценим эти изменения и готовы с новыми силами начать учебный год.

Эльвира Мазгаровна добавила, что планирует проводить с ребятами беседы об уважении к труду строителей и бережном отношении к школе, чтобы сохранить опрятный вид их общего дома. Она уверена, что лучший способ привить бережливость — это личный пример педагога и вовлечение детей в процесс поддержания порядка.

Школу № 22 отремонтировали в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования» нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году в Башкирии к ней подключилось 42 образовательных учреждения. А в прошлом году было модернизировано 35 зданий.

КСТАТИ

Новая школа заработала в Уфе, в микрорайоне Глумилино-2, сообщил в своих соцсетях глава региона.

В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Открывшаяся школа — современная и хорошая, из разряда школ XXI века, отметил в своем выступлении глава региона.

Кроме того, Радий Хабиров пригласил Владимира Путина на открытие межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который также строится при поддержке главы государства.