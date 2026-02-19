Премьер Башкирии поручил отремонтировать детскую спортивную школу в Зилаире

В райцентре он осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», на базе которого действует Детская юношеская спортивная школа. На своей странице в социальных сетях Андрей Назаров написал, что «это ключевой спортивный объект для муниципалитета».

«Здесь растут будущие чемпионы, тренируются школьники, работают сильные тренеры, а ребята уже получают признание в республике и за ее пределами, — отметил премьер. — И важно, что он нужен не только детям - сюда приходят люди старшего поколения и все, кто хочет держать себя в форме. Но есть проблема, которую нельзя откладывать. Кровля уже непригодна для дальнейшей эксплуатации, зимой из-за протечек ускоренно разрушаются конструкции. Объект надо приводить в порядок».

Андрей Назаров поручил администрации района, а также профильным ведомствам вывести объект на государственную экспертизу и начать ремонтные работы в текущем году.

Напомним, ранее Андрей Назаров посетил Спасо-Преображенский храм в селе Зилаир, который возвели во второй половине XVIII века при Преображенском медеплавильном заводе, он является памятником православной культовой архитектуры. Для благоустройства территории вокруг храма в рамках реализации проекта «Историко-культурный центр «Преображение Зилаира» из Фонда Социальных целевых программ Башкортостана было выделено 17 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства РБ.