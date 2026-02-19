Андрей Назаров начал поездку по Зилаирскому району с посещения храма

В соцсетях Андрей Назаров рассказал, что храм восстанавливается после разрушения в советский период.

«Восстановили утраченный купол с барабаном, отреставрировали фасады, цоколь и входные группы, заново возвели четверик, установили три купола», - сообщил премьер-министр.

Реконструкцию поддержал федеральный центр, также помогло участие в проекте «Историческая память».

Отдельно благоустроили территорию. Андрей Назаров отметил, что сейчас храм огорожен, проложены дорожки, установлено освещение, смотровая площадка.

Примечательно, что село Зилаир в старину называлось Преображенское. И появилось благодаря медеплавильному заводу. Интересно, что здесь сохранились исторические здания и многое напоминает о старинном укладе жизни. Например, местные жители называют свои улицы по номерам, как было принято когда-то. Об истории Спасо-Преображенского храма и многом другом «РБ» писала в материале «Чудеса в Преображенском».

Фото: телеграм-канал Андрея Назарова.