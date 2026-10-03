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Путешествия
3 Октября , 13:32

Экспресс «Айгир» занял первое место в российской туристской премии

Проект «Горный экспресс «Айгир» занял первое место в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут» на отборочном полуфинале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», сообщает пресс-служба КбшЖД.

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Экспресс «Айгир» занял первое место в российской туристской премииЭкспресс «Айгир» занял первое место в российской туристской премии
Экспресс «Айгир» занял первое место в российской туристской премии

Маршрут поезда проходит через самые живописные места Башкортостана, в том числе Айгир, откуда начинаются тропы к смотровым площадкам на хребте Караташ, Розовые скалы и гору Малиновая.

По маршруту горного экспресса «Айгир» курсирует современный подвижной состав — ЭС105 «Финист» в пятивагонном исполнении. Неоднократно состав электропоезда «Финист» увеличивали до 10 вагонов.

Напомним, пригородный поезд-экспресс «Айгир», курсирующий по маршруту Уфа — Айгир — Белорецк, — флагманский проект, реализуемый при поддержке Куйбышевской железной дороги и правительства Республики Башкортостан с 2015 года, позволяющий в том числе добраться до удаленных туристских локаций региона в условиях отсутствия альтернативных видов транспорта.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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