Экспресс «Айгир» занял первое место в российской туристской премии

Маршрут поезда проходит через самые живописные места Башкортостана, в том числе Айгир, откуда начинаются тропы к смотровым площадкам на хребте Караташ, Розовые скалы и гору Малиновая.

По маршруту горного экспресса «Айгир» курсирует современный подвижной состав — ЭС105 «Финист» в пятивагонном исполнении. Неоднократно состав электропоезда «Финист» увеличивали до 10 вагонов.

Напомним, пригородный поезд-экспресс «Айгир», курсирующий по маршруту Уфа — Айгир — Белорецк, — флагманский проект, реализуемый при поддержке Куйбышевской железной дороги и правительства Республики Башкортостан с 2015 года, позволяющий в том числе добраться до удаленных туристских локаций региона в условиях отсутствия альтернативных видов транспорта.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.