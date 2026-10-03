Горный экспресс «Айгир» за летний сезон перевёз 100 тысяч пассажиров

Только за последние выходные сентября перевезено рекордное количество пассажиров — 3 600 человек. По итогам сентября 2026 года — более 18 тысяч пассажиров.

Напомним, что с октября популярный среди туристов поезд переходит на зимнее расписание и будет курсировать по выходным и праздничным дням по следующему расписанию:

- №7455/7456 Уфа (отпр. 07:08) — Инзер (приб. 10:04, отпр. 10:12) — Белорецк (приб. 12:06),

- №7457/7458 Белорецк (приб. 17:52) — Инзер (приб. 19:22, отпр.19:30) — Уфа (приб. 22:19).

Время отправления и прибытия поезда указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Правая Белая, Дема, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Айгир, Юша, Улу-Елга, Серменево.

Фото предоставлено пресс-службой министерства транспорта Башкирии.