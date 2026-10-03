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Транспорт
3 Октября , 07:22

Горный экспресс «Айгир» за летний сезон перевёз 100 тысяч пассажиров

За летний сезон 2026 года горный экспресс «Айгир» Уфа — Белорецк — Уфа перевез более 100 тыс. пассажиров. Это на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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Горный экспресс «Айгир» за летний сезон перевёз 100 тысяч пассажировГорный экспресс «Айгир» за летний сезон перевёз 100 тысяч пассажиров
Горный экспресс «Айгир» за летний сезон перевёз 100 тысяч пассажиров

Только за последние выходные сентября перевезено рекордное количество пассажиров — 3 600 человек. По итогам сентября 2026 года — более 18 тысяч пассажиров.

Напомним, что с октября популярный среди туристов поезд переходит на зимнее расписание и будет курсировать по выходным и праздничным дням по следующему расписанию:

- №7455/7456 Уфа (отпр. 07:08) — Инзер (приб. 10:04, отпр. 10:12) — Белорецк (приб. 12:06),

- №7457/7458 Белорецк (приб. 17:52) — Инзер (приб. 19:22, отпр.19:30) — Уфа (приб. 22:19).

Время отправления и прибытия поезда указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Правая Белая, Дема, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Айгир, Юша, Улу-Елга, Серменево.

Фото предоставлено пресс-службой министерства транспорта Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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