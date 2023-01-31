Бесплатные турпоездки по Башкирии совершат 20 тысяч пенсионеров

- Для нас очень важно, чтобы и на пенсии люди жили активно и интересно, - сообщил ранее о своем решении развитии программы «Башкирское долголетие» глава республики Радий Хабиров. – Мы хотим показать всю нашу уникальную республику. Ведь многие из них по 40 лет отработали в своем районе, часто не путешествуя по республике. Кто-то выезжал в командировки и на отдых в другие регионы страны, а башкирских достопримечательностей никогда не видел. Считаю это крайне несправедливым. Поэтому мы продолжаем и развиваем программу «Башкирское долголетие».

Данный проект – «Башкирское долголетие. Туризм» рассчитан до 2024 года. Каждый пожилой житель региона может один раз в год совершить однодневный тур по Башкирии. Это, несомненно, отразится на качестве и продолжительности жизни населения республики. И второе следствие – развитие и популяризация внутреннего и въездного туризма.

О результатах говорит статистика. Если в 2020 году на данный проект было выделено 4 тысячи квот, в 2022 году – 10 тысяч, то в текущем количество удвоено – уже 20 тысяч пенсионеров смогут отдохнуть и попутешествовать по родному краю.

Квоты между городами и районами распределяются пропорционально числу проживающих в них граждан пенсионного возраста. В ней могут участвовать женщины 55+ и мужчины 60+.

- Ежегодно туроператоры предлагают все больше новых экскурсионных туров по данной программе, - прокомментировали в пресс-службе минтуризма Башкирии. – Если в прошлом году было 35 маршрутов, то на текущий, 2023-й уже 45. В программе экскурсий - более 100 достопримечательностей, которые будут интересны и доступны жителям старшего возраста. Экскурсия начинается из того района или города, где живет и зарегистрирован пенсионер. В каждом муниципалитете свое расписание и свои турпрограммы. Можно выбрать культурно-познавательными, активными, оздоровительными или комбинированными.

Есть туры, в которые включены различные мастер-классы. Например, по изучению народных танцев, игре на народных инструментах, приготовлению блюд башкирской национальной кухни, производству национальных инструментов и украшений, изготовлению чая из лекарственных трав, приготовлению кумыса и т.д.

Самыми популярными по итогам прошлого года стали туры: «Едем в гости в уездный город Бирск», геопарк «Торатау» с посещением села Воскресенское, «Нарыстау» с посещением мавзолея Тура-хана, «Бабай утары» в Туймазинском районе, «Святые кустики», «Геопарк Янган-Тау», «Красноусольск», Бугабашский женский монастырь.

21 февраля стартует патриотический маршрут здоровья «От Шаймуратова к Салавату Юлаеву» в Уфе. Затем он будет включен в программу «Башкирское долголетие».

Чтобы стать туристом, пенсионеру нужно зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф, записаться на выбранный тур, определить удобный маршрут и дату, либо обратиться в администрацию своего города или района.

Напомним, в национальном туристическом рейтинге по итогам прошлого, 2022 года, Башкирия заняла 11 место. С января по ноябрь регион посетили 1,7 млн туристов. В этом году готов принять два миллиона гостей.

- Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм, - подчеркнул Радий Хабиров. - Запустили собственные программы школьного и промышленного туризма, развиваем «Башкирское долголетие». Среди задач в сфере туризма – подтянуть уровень придорожного сервиса, наших гостиниц, усилить рекламу своих достопримечательностей. Республике вполне по силам войти в десятку и даже в пятерку самых популярных направлений в стране.

Фото со страницы в соцсети Радия Хабирова.