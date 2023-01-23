Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга

При этом учитывалось несколько параметров: популярность региона и насколько там развиты туристическая отрасль, а также гостиничная и санаторно-курортная инфраструктура. С января по ноябрь прошлого года в Башкирии побывали 1,7 млн отдыхающих. По словам главы РБ, в этом году ожидается, что к нам приедет уже два миллиона туристов.

В республике развиваются этнический, событийный и социальный виды туризма. Работают программы школьного и промышленного туризма, а пенсионеры имеют возможность путешествовать в рамках проекта «Башкирское долголетие». При этом глава региона заметил, что необходимо обратить внимание на уровень придорожного сервиса, обслуживания в гостиницах, и неплохо было бы поработать с рекламой.

«Нам есть куда расти и мы вполне можем войти не только в десятку, но и в пятерку наиболее популярных туристических регионов. Поскольку Башкортостан — это уникальная природа, богатое историческое и культурное наследие, развитая сеть курортных и горнолыжных центров. Просто необходимо системно работать в данном направлении. Сфера туризма — значимая часть башкирской экономики и мы намерены последовательно ее развивать», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото со страницы vk.com.