-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Путешествия
Вчера, 13:00

Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга

О том, что по итогам 2022 года Башкортостан занял в туррейтинге одиннадцатое место сообщил на своих страницах в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга

При этом учитывалось несколько параметров: популярность региона и насколько там развиты туристическая отрасль, а также гостиничная и санаторно-курортная инфраструктура. С января по ноябрь прошлого года в Башкирии побывали 1,7 млн отдыхающих. По словам главы РБ, в этом году ожидается, что к нам приедет уже два миллиона туристов.

В республике развиваются этнический, событийный и социальный виды туризма. Работают программы школьного и промышленного туризма, а пенсионеры имеют возможность путешествовать в рамках проекта «Башкирское долголетие». При этом глава региона заметил, что необходимо обратить внимание на уровень придорожного сервиса, обслуживания в гостиницах, и неплохо было бы поработать с рекламой.

«Нам есть куда расти и мы вполне можем войти не только в десятку, но и в пятерку наиболее популярных туристических регионов. Поскольку Башкортостан — это уникальная природа, богатое историческое и культурное наследие, развитая сеть курортных и горнолыжных центров. Просто необходимо системно работать в данном направлении. Сфера туризма — значимая часть башкирской экономики и мы намерены последовательно ее развивать», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото со страницы vk.com.

Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Башкирия — в группе лидеров Национального туристического рейтинга
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика