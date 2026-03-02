Кумыс — дело тонкое

— У моего деда до войны были две лошади.

Одну он добровольно отдал в колхоз, а другую обменял на зерно.

Целый ларь наполнил. Когда дед ушел на фронт, семья выживала за счет этого зерна, и получилось, что именно лошадь их прокормила, — рассказал нам фермер Урал Мустафин простую, житейскую, обычную для того времени историю. Но этот рассказ очень ярко и выразительно напоминает об основах крестьянского уклада жизни, который остался ему близок в силу воспитания и семейных традиций.

Это наследственное

Встретились мы в деревне Акбулатово. Здесь находится дом его родителей. На просторном дворе обустроен загон, где содержатся лошади. И прапрадед Урала, и прадед, и дед, и отец держали лошадей. Сам он с детства умеет обходиться с этими животными. Так что решение купить небольшой табун и производить кумыс было для него даже закономерно. К тому же Урал — потомственный фермер. Его родители держали скотину, занимались переработкой и реализацией продукции.

К тому моменту, когда он с супругой Лейсян в 2024 году получил «Агростартап», в качестве задела уже имел и приличный опыт ведения хозяйства, и поддержку старших Мустафиных. Родители были одними из первых, кто в Федоровском районе получил «Агростартап», это было еще в 2012-м.

В Федоровском районе был только один кумысодел, и тот производил продукт в небольших объемах, а учитывая востребованность, цена на него была хорошая. Так что Мустафиным оставалось лишь занять свободную нишу и начать действовать.

Лейсян очень верит в супруга и, когда он предложил купить табун, поддержала идею.

— Он очень любит лошадей, да и я тоже. Урал — энергичный, смелый, поэтому с ним было не страшно начинать новое дело. Я за ним и в огонь, и в воду. Без сомнений поехала в минсельхоз, защитила наш проект, все прошло удачно, — говорит она.

Надо сказать, что даже сбор табуна — дело затратное, учитывая, что закупать лошадей приходится в разных хозяйствах и районах. Только доставка одной лошади обходится в сто рублей за километр. Урал выкупил небольшое поголовье у одного фермера. На средства «Агростартапа» было приобретено 25 конематок, теперь их в хозяйстве 37. Администрация района по своим программам помогла начинающему фермеру приобрести два доильных аппарата и холодильник для хранения кумыса. Предлагают посодействовать в покупке мини-цеха по розливу, чтобы можно было фасовать продукт в стеклянную тару, но Урал пока не спешит, говорит, что об этом рано думать.

— Каждый год докупаем головы, в год пять-шесть, чтобы получить жеребых. Но пока желания сильно увеличивать поголовье нет, больше хочется работать над качеством. Например, одна кобыла дает шесть литров, другая два. Зачем мне нужна немолочная кобыла? Таких мы выбраковываем. Вот приглядел шесть кумысных кобыл в Зауралье, планирую выкупить в этом году. У нас лошади смешанной породы — башкирская с тяжеловозом. С башкирской удобнее, потому что она неприхотливая, легко переносит зиму и даже недостаток фуража. Но молочность от породы совсем не зависит. Вон стоит маленькая лошадка, вообще беспородная, но зато очень дойная. Таких и оставляю. Так что скоро мы свою породу выведем — акбулатов­скую, — шутит Урал, указывая на кобылку, внимательно разглядывающую нас с другой стороны деревянной изгороди.

Еще у него есть хобби — конные скачки. Отдельно в стойлах содержатся резвые скаковые кобылы и жеребцы, хотя никакого дохода это увлечение не приносит. Ведь круглый год лошадей надо кормить, тренировать, обучать всадников, а призовой фонд даже на крупных скачках обычно невелик, денег не заработаешь. Вот и получается, что скачки в республике основаны на чистом энтузиазме таких же влюбленных в скакунов коневодов.

Знак качества

Еще каких-то двадцать-тридцать лет назад на каждом подворье держали свою скотину, и на столе всегда было вдоволь мяса и кисломолочных продуктов. Но жизнь на селе стала другой, теперь, если кто-то имеет хотя бы пару коров, может смело считаться фермером. Люди привыкли к комфорту, а сельское хозяйство, как говорит Урал, не терпит ленивых: это ежедневный труд от зари до позднего вечера. Нужно работать неустанно, чтобы рассчитывать хоть на какой-то заработок.

Даже в зимние дни его семья поднимается в шесть часов утра, чтобы поскорее заняться делами.

А производство кумыса — дело непростое. Во-первых, сезон у кумыса короткий, около полугода. Во-вторых, требует сноровки, так как слишком много нюансов. А опытные кумысоделы ведь свои секреты раскрывать не спешат. Расскажут общеизвестные факты, а о том, что многолетним трудом наработано, молчок. Пришлось Мустафиным действовать самостоятельно методом проб и ошибок.

— Чего только мы не видели, пока учились: и перекисший, и недокисший кумыс. Опытным путем поняли, когда надо разливать, а когда не надо, как температурный режим в помещении соблюдать. Кумысоделам, которые занимаются этим много лет, проще. А мы-то молодые, начинающие. Температура в помещении должна быть 25-28 градусов. А как обеспечить ее стабильность летом? Иногда бывает 15, иногда 30 градусов. Если 28-30 градусов, надо быстро разливать, а если нет, то еще можно подержать. Взбиваем пока в пластиковой таре, но планируем купить специальную деревянную бочку, — рассказывает Урал. — Кумыс — дело тонкое. Корову подоил — и все. А тут надо столько нюансов учесть. От породы лошади качество кумыса тоже не зависит. Молоко — оно и есть молоко, пусть не рассказывают сказки. И сорт всего один, а вот крепость разная бывает. У потребителей тоже разные вкусы. Одному нужен свежий, сладенький кумыс, другому — средний, а третьему — ядреный.

Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Вот и Урал, окидывая взглядом обширные луга за оградой, говорит, что со временем планирует базироваться в другом месте. У фермера есть арендованные пастбища и участки, которые в данный момент он оформляет в аренду. Недостатка в земле нет. Но чтобы расширяться, нужны деньги.

— Необходимо будет построить карды и родильные боксы. Без них мы не можем планировать раннюю выжеребку, потому что нет возможности животных куда-то загонять. А в производстве кумыса важно, чтобы конематки жеребились в феврале и марте, и жеребята к моменту дойки матерей успели подрасти. Полтора-два месяца проходит после выжеребки, и начинаешь доить. Корова отелилась, и завтра ты ее доишь, а здесь все по-другому, — делится он тонкостями дела, то и дело сравнивая содержание крупного рогатого скота и лошадей.

В прошлом году Мустафины надаивали по 70-80 литров в сутки, в этом году планируют получать 100-120 литров молока. Да, есть фермеры, которые надаивают и 200-300 литров, но они на рынке уже много лет и крепко стоят на ногах, а Мустафины еще в самом начале пути. Реализуют кумыс в Федоровке и Стерлибашево, в Стерлитамакском районе и двух магазинах в самом Стерлитамаке. Продукт у них сертифицированный, после получения документа открылись новые двери — есть планы поставлять кумыс в Оренбургскую область, где он также востребован.

Урал очень ратует за то, чтобы в Башкирии производили качественный кумыс, и протестует, когда производителей чистого кумыса ставят в один ряд с теми, кто изготавливает кумысный напиток или того хуже — напиток на основе порошка. Для тех, кто не в теме, поясняем, что кумыс — это напиток с содержанием полезных микроорганизмов, готовится он полностью из кобыльего молока с использованием закваски. Его-то испокон веков и пили башкирские батыры. А кумысный напиток — как правило, смешанный с коровьим молоком продукт, это уже совсем не то.

Как уже было отмечено, кумысоделие не характерно для Федоровского района, а наиболее развито в Зауралье, Альшеевском, Белебеевском, Баймакском и Учалинском районах. Урал даже с некоторым сожалением говорит об отсутствии конкуренции, которая еще сильнее подстегивала бы к развитию. Но его безусловные плюсы — молодость, компетенции, работоспособность, а главное — желание расти — позволят Мустафиным, мы уверены, добиться больших успехов. Урал и сам себе удивляется: дескать, когда-то изготавливать кумыс, заниматься лошадьми было для него мечтой, а теперь она стала реальностью.

Прямая речь

Венер НАСРЕТДИНОВ, глава администрации Федоровского района:

— Урала я рассматриваю как представителя нового поколения фермеров. Он с ранних лет занимается сельским трудом, особенно животноводством. К сожалению, сегодня животноводство как уклад сельской жизни потихоньку уходит, количество людей, даже в быту содержащих скотину, стремительно сокращается. В районе есть еще пара парней такого возраста, мы их тоже поддерживаем.

Нужно понимать, что это поколение немного иное — они подготовлены иначе, более требовательные. И они не боятся столкнуться с бюрократией.

Стиль ведения животноводческого хозяйства тоже меняется. Если раньше было распространено пастбищное ведение, то сейчас тренд — в сторону стойлового содержания, к примеру, тех же дойных коров. Сейчас кто занимается этим интенсивно, стараются переводить животных в стойло, чтобы большие надои получать. Высвобождаются пастбища, как раз эту нишу будет занимать коневодство и, скорее всего, овцеводство. Мы, со своей стороны, будем искать желающих этим заниматься, и здесь поддержка от нас будет. Так что в районе есть потенциал для развития малых форм хозяйствования.

В случае с Мустафиными радует, что и переработка в одной семье, в одном хозяйстве организована. В отличие от средних и крупных предприятий, они сами управляют конечным продуктом, и монетизация труда происходит напрямую. Вырастил скот, забил, переработал или в непереработанном виде реализовал без посредников — напрямую покупателю. Так лучше и им самим, и потребителю, который получает продукт без лишней наценки.