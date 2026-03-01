Не верь — проверь

Серьезный разговор о защите старшего поколения от действий кибермошенников состоялся в Госсобрании — Курултае РБ. Он касался нового пакета мер, принятых на федеральном уровне, и проекта, который запускают в республике. Цель их одна — оградить жителей, и в первую очередь пенсионеров, от преступных посягательств в сети. А сделать это, как уже показала жизнь, не так просто.

Лишняя подстраховка

— Почти треть всех преступлений совершается посредством информационных технологий. Это миллиарды ущерба для наших граждан. Как юрист могу сказать, что оперативно-розыскная деятельность, уголовный процесс не то чтобы бессильны перед этой проблемой, но они не всегда успевают за развитием технологий. Подготовленный пакет законопроектов предусматривает серьезные меры, которые были проработаны нами совместно с минцифры, — отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Пань­кина.

К примеру, введена уголовная ответственность в отношении дропперов — людей, которые соглашаются получить на свой счет незаконные деньги, чтобы потом перевести их другим лицам. Им будет грозить до десяти лет лишения свободы.

Благодаря ранее принятым мерам, в числе которых самозапрет на кредиты, количество преступлений в сети снизилось на семь-восемь процентов. Огромную роль играет и правовое просвещение — приоритетное направление работы Ассоциации юристов России.

— В Башкирии люди старше 60 лет составляют 23 процента населения. Как показали опросы, более 80 процентов пожилых сталкиваются с обманом в сети, из них 55 процентов не знают, что с этим делать. Изменения в законодательстве должны остановить негативную тенденцию, — подчеркнула Ирина Пань­кина.

Пакет законов сам по себе разноплановый, он содержит около 25 новых мер. Некоторые из них вступят в силу позже, поскольку требуют подготовки. Это, например, звонки с маркировкой. Если гражданину звонят из госорганов или банков, то эти звонки должны быть промаркированы.

— Меры также коснутся портала Госуслуг и МФЦ. К примеру, теперь будет не так просто восстановить пароль. В этом плане мы встречаемся с критикой со стороны добросовестных пользователей, которые считают, что мы усложняем процесс получения госуслуг. Но это ведь и ваша безопасность, своего рода подстраховка, — отметила Ирина Панькина.

Самые уязвимые

— Проблема кибермошенничества коснулась всех слоев населения, но особенно не защищено старшее поколение. Пожилые люди не только лишаются денег и квартир, их еще толкают на преступления. Поэтому нужны законодательные меры и просветительская работа. Парламент республики активно работает над формированием основ цифровой безопасности, профилактики кибермошенничества и защиты прав пострадавших, — отметила заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Тамара Тансыккужина.

В минувшем году в республике был принят закон «О правовом информировании и правовом просвещении». Введена бесплатная юридическая помощь для людей, признанных потерпевшими от хищений с использованием информационных технологий. В Госсобрании создана рабочая группа по противодействию кибермошенничеству.

Но для эффективной защиты старшего поколения от преступников необходимо разработать комплексный федеральный закон, подчеркнула Тансыккужина.

Ролик в поликлинике

Новый проект, который реализуется на грант главы РБ, представила адвокат, председатель уфимского отделения Ассоциации юристов России, руководитель юридической клиники БАГСУ Василиса Курбанова. Его цель — повышение цифровой грамотности пожилых людей.

— В рамках проекта изданы информационные буклеты на русском и башкирском языках, поскольку пожилые доверяют бумажным носителям. Буклеты будут распространяться через социальные учреждения и офисы МФЦ. Кроме того, создано семь роликов, рассказывающих об основных сценариях мошенников. Два из них уже запущены, — рассказала Василиса Курбанова.

Спикер перечислила основные схемы, которые применяют мошенники. Это выгодные инвестиции, продление договоров связи, онлайн-покупки с предоплатой, доставка почтовой корреспонденции, цветов и подарков, перерасчет пенсии, дипфейк-технологии.

— Ролики будут транслировать по телевидению, в МФЦ, в поликлиниках и других местах, где бывают пожилые люди. Кроме того, пройдут выездные занятия в городах и районах: эксперты помогут разобраться в мошеннических схемах, расскажут о правилах цифровой гигиены. Предполагается, что участие в проекте примут восемь тысяч человек старше 60 лет, — отметила Василиса Курбанова.

Занятия по финансовой и компьютерной грамотности в республике также проводятся в рамках проекта «Башкирское долголетие». Это лекции и мастер-классы, пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова. Она предложила в этой работе шире задействовать телевидение и радио. Ну и, конечно, свою роль в этом могут сыграть газеты.

Ущерб — на миллиард меньше

Как противодействуют мошенникам правоохранительные органы, рассказал замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Ильдар Гизатуллин.

— Оперативная обстановка в республике характеризуется незначительным снижением количества преступлений. В прошлом году зарегистрировано 23209 фактов кибермошенничества. Общий ущерб составил 3,5 млрд рублей, в то время как в 2024 году он составлял 4,5 млрд рублей. Раскрываемость составляет 17,9 процента. Ежесуточно регистрируется около 30 фактов мошенничества. Больше всего преступлений совершается в отношении людей старше 60 лет, — отметил он.

На основе анализа схем мошенников проводились меры по профилактике. Это акции, обходы домов, раздача памяток, работа с банками. Сотрудники последних беседуют с пожилыми людьми, когда те оформляют карты, кредиты, заказывают крупные денежные суммы. При необходимости в банк выезжают полицейские. Они также связываются с родственниками пожилых людей, чтобы удостовериться в их целях.

Ильдар Гизатуллин также рассказал о самой распространенной схеме мошенничества, на которую сейчас приходится более половины преступлений.

— Поступает звонок или сообщение от какой-либо службы: речь может идти о приеме врача, доставке цветов, цифровизации архивов, замене домофона. И человека просят продиктовать поступивший четырехзначный код. Но он не дает доступа к Госуслугам. Потом поступает уведомление или звонок, что на портале Госуслуг замечена активность, не характерная для данного региона. И там же указан телефон якобы горячей линии, куда нужно обратиться, если человек в Госуслуги не заходил. Он набирает его и попадает в лапы мошенников. А далее все идет по обычной схеме: предоставление данных, безопасный счет, кредиты, продажа недвижимости, — пояснил спикер.

Ильдар Гизатуллин также посоветовал не переходить по ссылкам типа «Ты ли это на фото?», «Ваш близкий попал в ДТП», содержащим APK-файлы. При этом устанавливается вредоносная программа, и мошенники получают доступ к контактам и банковским счетам.

В завершение заместитель директора МФЦ РБ Игорь Чувашев предложил пожилым людям лишний раз обезопасить себя, установив запрет на кредиты, а также сделки с недвижимостью без личного участия владельца. Это поможет избежать многих бед.