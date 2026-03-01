Не верь — проверь

Серьезный разговор о защите старшего поколения от действий кибермошенников состоялся в Госсобрании — Курултае РБ. Он касался нового пакета мер, принятых на федеральном уровне, и проекта, который запускают в республике. Цель их одна — оградить жителей, и в первую очередь пенсионеров, от преступных посягательств в сети. А сделать это, как уже показала жизнь, не так просто.
— Почти треть всех преступлений совершается посредством информационных технологий. Это миллиарды ущерба для наших граждан. Как юрист могу сказать, что оперативно-розыскная деятельность, уголовный процесс не то чтобы бессильны перед этой проблемой, но они не всегда успевают за развитием технологий. Подготовленный пакет законопроектов предусматривает серьезные меры, которые были проработаны нами совместно с минцифры, — отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина.
К примеру, введена уголовная ответственность в отношении дропперов — людей, которые соглашаются получить на свой счет незаконные деньги, чтобы потом перевести их другим лицам. Им будет грозить до десяти лет лишения свободы.
Благодаря ранее принятым мерам, в числе которых самозапрет на кредиты, количество преступлений в сети снизилось на семь-восемь процентов. Огромную роль играет и правовое просвещение — приоритетное направление работы Ассоциации юристов России.
— В Башкирии люди старше 60 лет составляют 23 процента населения. Как показали опросы, более 80 процентов пожилых сталкиваются с обманом в сети, из них 55 процентов не знают, что с этим делать. Изменения в законодательстве должны остановить негативную тенденцию, — подчеркнула Ирина Панькина.
Пакет законов сам по себе разноплановый, он содержит около 25 новых мер. Некоторые из них вступят в силу позже, поскольку требуют подготовки. Это, например, звонки с маркировкой. Если гражданину звонят из госорганов или банков, то эти звонки должны быть промаркированы.
— Меры также коснутся портала Госуслуг и МФЦ. К примеру, теперь будет не так просто восстановить пароль. В этом плане мы встречаемся с критикой со стороны добросовестных пользователей, которые считают, что мы усложняем процесс получения госуслуг. Но это ведь и ваша безопасность, своего рода подстраховка, — отметила Ирина Панькина.
— Проблема кибермошенничества коснулась всех слоев населения, но особенно не защищено старшее поколение. Пожилые люди не только лишаются денег и квартир, их еще толкают на преступления. Поэтому нужны законодательные меры и просветительская работа. Парламент республики активно работает над формированием основ цифровой безопасности, профилактики кибермошенничества и защиты прав пострадавших, — отметила заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ Тамара Тансыккужина.
В минувшем году в республике был принят закон «О правовом информировании и правовом просвещении». Введена бесплатная юридическая помощь для людей, признанных потерпевшими от хищений с использованием информационных технологий. В Госсобрании создана рабочая группа по противодействию кибермошенничеству.
Но для эффективной защиты старшего поколения от преступников необходимо разработать комплексный федеральный закон, подчеркнула Тансыккужина.
Новый проект, который реализуется на грант главы РБ, представила адвокат, председатель уфимского отделения Ассоциации юристов России, руководитель юридической клиники БАГСУ Василиса Курбанова. Его цель — повышение цифровой грамотности пожилых людей.
— В рамках проекта изданы информационные буклеты на русском и башкирском языках, поскольку пожилые доверяют бумажным носителям. Буклеты будут распространяться через социальные учреждения и офисы МФЦ. Кроме того, создано семь роликов, рассказывающих об основных сценариях мошенников. Два из них уже запущены, — рассказала Василиса Курбанова.
Спикер перечислила основные схемы, которые применяют мошенники. Это выгодные инвестиции, продление договоров связи, онлайн-покупки с предоплатой, доставка почтовой корреспонденции, цветов и подарков, перерасчет пенсии, дипфейк-технологии.
— Ролики будут транслировать по телевидению, в МФЦ, в поликлиниках и других местах, где бывают пожилые люди. Кроме того, пройдут выездные занятия в городах и районах: эксперты помогут разобраться в мошеннических схемах, расскажут о правилах цифровой гигиены. Предполагается, что участие в проекте примут восемь тысяч человек старше 60 лет, — отметила Василиса Курбанова.
Занятия по финансовой и компьютерной грамотности в республике также проводятся в рамках проекта «Башкирское долголетие». Это лекции и мастер-классы, пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова. Она предложила в этой работе шире задействовать телевидение и радио. Ну и, конечно, свою роль в этом могут сыграть газеты.
Как противодействуют мошенникам правоохранительные органы, рассказал замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ Ильдар Гизатуллин.
— Оперативная обстановка в республике характеризуется незначительным снижением количества преступлений. В прошлом году зарегистрировано 23209 фактов кибермошенничества. Общий ущерб составил 3,5 млрд рублей, в то время как в 2024 году он составлял 4,5 млрд рублей. Раскрываемость составляет 17,9 процента. Ежесуточно регистрируется около 30 фактов мошенничества. Больше всего преступлений совершается в отношении людей старше 60 лет, — отметил он.
На основе анализа схем мошенников проводились меры по профилактике. Это акции, обходы домов, раздача памяток, работа с банками. Сотрудники последних беседуют с пожилыми людьми, когда те оформляют карты, кредиты, заказывают крупные денежные суммы. При необходимости в банк выезжают полицейские. Они также связываются с родственниками пожилых людей, чтобы удостовериться в их целях.
Ильдар Гизатуллин также рассказал о самой распространенной схеме мошенничества, на которую сейчас приходится более половины преступлений.
— Поступает звонок или сообщение от какой-либо службы: речь может идти о приеме врача, доставке цветов, цифровизации архивов, замене домофона. И человека просят продиктовать поступивший четырехзначный код. Но он не дает доступа к Госуслугам. Потом поступает уведомление или звонок, что на портале Госуслуг замечена активность, не характерная для данного региона. И там же указан телефон якобы горячей линии, куда нужно обратиться, если человек в Госуслуги не заходил. Он набирает его и попадает в лапы мошенников. А далее все идет по обычной схеме: предоставление данных, безопасный счет, кредиты, продажа недвижимости, — пояснил спикер.
Ильдар Гизатуллин также посоветовал не переходить по ссылкам типа «Ты ли это на фото?», «Ваш близкий попал в ДТП», содержащим APK-файлы. При этом устанавливается вредоносная программа, и мошенники получают доступ к контактам и банковским счетам.
В завершение заместитель директора МФЦ РБ Игорь Чувашев предложил пожилым людям лишний раз обезопасить себя, установив запрет на кредиты, а также сделки с недвижимостью без личного участия владельца. Это поможет избежать многих бед.