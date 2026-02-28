Мужская парикмахерская или барбершоп?

В разрушительные для России 90-е перестроечные годы бизнесмены стали второпях наряжать свои магазины, рестораны и киоски в рекламу, не понятную большинству россиян. Англицизмы на латинице скорее отпугивали, нежели привлекали потребителей. С 1 марта вступает в силу долгожданный Федеральный закон № 168, который обязывает переоформить все вывески таким образом, чтобы потребитель смог читать их без переводчика и словаря.

Долгожданный потому, что еще 9 ноября 2022 года президент страны Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором есть пункт о бережном отношении к русскому языку. Теперь в информации для публичного ознакомления покупателей с товарами и услугами следует ограничить применение иностранных слов, если речь не идет о товарных знаках.

Новый закон направлен прежде всего на укрепление суверенитета русского языка — основы отечественной культуры.

О пронзительно горьком и диком факте рассказала в недавнем интервью председатель Херсонского отделения Союза писателей РФ Елена Шелестенко: «Мы в какой-то момент проиграли информационную войну (с Украиной. — Авт.). Меня возмущало, когда детям предлагалось изучать Пушкина в переводе на украинский. Переводилась даже фамилия поэта. Я не сразу поняла, кто такой Гарматкин. Выяснилось: Гарматкин — это и есть Пушкин. Потому что гармата по-украински — пушка». Елена Шелестенко уверена, что у литераторов сейчас своя СВО — за сохранение русского языка, русской культуры. Слово — это оружие, да еще какое мощное: бьет по душам и мозгам.

Совершим недолгую прогулку по любой из улиц Уфы. Представьте, что вы экскурсовод, а на попечении у вас группа иностранных туристов. Кругом разноцветные огни рекламных вывесок и экранов — все они на латинице. Где тут наше, российское, — «Блины», «Пельмени», «Чайная», «Кыстыбый», наконец? Прошу прощения, нашел: «Красное и белое». Какая цветовая гамма, какая «национально содержательная» продукция!

Закон обязывает владельцев предприятий сервиса встать на защиту суверенитета русского государственного языка так же твердо, как мы взялись после введения международных санкций укреплять свой суверенитет в области экономики. Чего-то уже добились, хотя не все с рвением отнеслись к новой стратегии. В случае с законом № 168 происходит то же самое: смена вывесок требует немного раскошелиться. У бизнесменов особого желания делать это нет. Так, в правительственную комиссию по русскому языку уже обратились так называемые коучи с просьбой включить термин «коуч» в официальные словари русского языка. Словари эти разработаны ведущими академическими институтами страны и утверждены правительством. Коуч в переводе на русский — тренер, наставник. Чем не угодили эти вошедшие в привычку, всем понятные слова? «Коучкуйтесь» в своем узком профессиональном кругу сколько угодно, но не ломайте фундаментальные словари.

В недрах интернета есть некоторые разъяснения по поводу вышеназванного закона. Например, термины «барбершоп», «коворкинг», «шопинг», «кешбэк», «лайфхак», «трэвел», «релакс» нельзя использовать без пояснений, они отсутствуют в новых словарях. А такие, например, как «фитнес», «лайтбокс», «бизнес-ланч», «бизнес-тур», употреблять можно, их в словари включили. За исполнением закона будут следить специалисты антимонопольной службы, штрафы за игнорирование требований документа предусмотрены от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Между тем сомневающихся в том, что закон поможет избавиться от тихого вторжения иностранщины на нашу территорию, хоть отбавляй. Они приводят следующие доводы: дескать, выросло целое поколение, принявшее душой и мозгами англицизмы, их, дескать, уже не переделать. Мы знаем из истории, что Лев Толстой использовал в своих романах французский. Но это был, как утверждает кандидат филологических наук, доцент кафедры русской, зарубежной литературы и издательского дела Уфимского университета науки и технологий Гузель Ахметова, только некий литературный прием, чтобы передать атмосферу высшего света, для которого французский стал привычным. Традиция ушла в небытие.

Александр Сергеевич Пушкин тоже в совершенстве знал французский. Но с малых лет впитал красоту родной речи благодаря няне Арине Родионовне (в девичестве Яковлевой, потом по мужу Матвеевой). Крепостная, родом из финно-угорских старообрядцев. Знала наизусть сказки, народные песни, пословицы. Это она способствовала духовному становлению и формированию поэтического дара мальчика. Во многом благодаря ей написаны гениальные сказки «О царе Салтане…», «О мертвой царевне и семи богатырях» и другие.

У современных же детей и подростков основная «няня» — мир компьютерных игр, уличная реклама — как тут без нее? Мозг в таком возрасте накрепко усваивает все, что сопровождает человека в окружающем мире. Избежать превращения Пушкина в Гарматкина сможет только наш суверенный, богатый и могучий русский язык.

В ТЕМУ

Общественники Башкирии прокомментировали новый закон об иностранных вывесках

С 1 марта в России вступают в силу поправки к закону о государственном языке, которые существенно ограничивают использование иностранных слов в публичном пространстве. Новые требования затронут вывески, таблички, указатели, а также контент сайтов и мобильных приложений, ориентированных на российских потребителей.

Бизнесу предстоит выбирать один из двух легальных сценариев: переводить или дублировать иностранные названия на русском языке либо регистрировать товарный знак с оригинальным наименованием. По общему правилу, основной текст теперь должен быть на русском, а иностранный язык допускается только в качестве дубляжа, равнозначного по смыслу и визуальному оформлению. Это означает, что русский текст нельзя делать мельче, бледнее или менее заметным, чем иностранный.

Для одних компаний новые правила станут поводом для ребрендинга и «наведения порядка» в фирменном стиле, для других же могут обернуться серьезными финансовыми потерями, если подготовка к переходному периоду начнется слишком поздно.

В Общественной палате Башкирии подчеркнули социальную и воспитательную значимость принятого закона.

— Государство в данном случае действует в интересах общества. Люди не должны гадать, что написано на фасаде здания. Особенно это важно для старшего поколения, а также для детей и молодежи — в рамках патриотического воспитания.

Когда они видят вокруг родной язык, а не иностранные слова, это воспитывает уважение к своей стране, — прокомментировала предстоящие изменения председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.

Эксперт также обратила внимание на сбалансированный подход законодателей:

— В то же время государство разрешает оставить иностранные названия, если бренд зарегистрирован или используется как перевод. Это говорит о том, что мы не изолируемся от мира, но ставим свой язык на первое место.