Собственный дом против «человейников»

Сегодня форум и сопутствующая ему выставка «ПроНедвижимость» завершают работу в столице республики. Главное событие года для строительной отрасли региона носит титул международного — в нем принял участие Узбекистан. Форум проводится в 33-й раз, нынче в Уфе собрались представители порядка ста ведущих компаний из 14 регионов страны. Специалисты обсудили проблемы, стоящие перед ними, и пути их решения.

Небоскрёбы выросли из цветочной кадки

Сразу после выступления на торжественной церемонии открытия форума и выставки глава республики Радий Хабиров подошел к экспозиции предприятия «Полипласт». Не потому, что она разместилась ближе других к сцене, а потому, что привлекала внимание необычными портретами, выполненными из… бетона и чернозема. Оказывается, при «художественном» смешивании они годятся для изображения людей, в том числе и великих. Вот, например, Жозеф Монье — садовник, изобретатель железобетона.

Первый железобетонный объект в истории — не дом и не мост, а цветочная кадка, прародительница небоскребов Нью-Йорка. Вот портрет химика Алексея Шуляченко — отца русского цемента. Тут целая галерея людей, так или иначе причастных к бетону — основополагающему материалу в строительной индустрии, а «Полипласт» специализируется на производстве добавок для бетона. Автор картин — Михаил Рошняк, уроженец Башкирии, ныне проживающий в Москве. На вопрос, что заставило его прибегнуть к столь «бесценным» материалам — дорогие краски или это был осознанный выбор, Михаил рассмеялся и честно сказал, что и то, и другое. Депутат Уфимского горсовета Валериан Гагин, основатель художественной галереи «Облака», так отозвался о необычной выставке, которая стала украшением форума:

— Творчество — это то, что позволяет иначе посмотреть на обычные вещи. Во-первых, получить удовольствие, во-вторых — импульс к какому-то развитию. Бизнес, который относится к своей работе не творчески, уходит с рынка. Строительство — это созидание.

Судя по тому, какая атмосфера царила на выставке, на круглых столах и деловых встречах, строители — народ оптимистичный. Это, скорее всего, их профессиональная черта. О необходимости продолжать созидать, несмотря на трудности, говорили и участники пленарной сессии форума.

Не будем забывать о селе

— Времена непростые, все сложности перечислять не буду, — сказал, открывая сессию, Радий Хабиров. — Внешние факторы, мешающие росту прежними темпами, уйдут. Мы быстро наверстаем упущенное. Пока займемся подготовкой документации к новым объектам, решением земельных вопросов. Градостроительный задел надо увеличивать. У нас есть потенциал: это площадки в Забелье, Зауфимье. Спасибо тем, кто тридцать лет назад позаботился о подготовке этих территорий. Нам надо считаться с вызовами времени, никуда не уйдем от цивилизационных тенденций: крупные города будут расти, но и о селе не будем забывать.

Глава региона еще раз напомнил об основной задаче: довести ежегодные объемы ввода жилья к 2030 году до четырех миллионов квадратных метров. Выступивший следом по видеосвязи первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин напомнил об основных приоритетах на 2026 год и во многом повторил обращение Радия Хабирова к участникам форума. В стране на данный момент реализуется более двух тысяч проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые рассчитаны на ввод свыше 300 млн квадратных метров жилья. Эти проекты, по словам Ломакина, позволяют синхронизировать строительство жилья вместе с объектами социального назначения. Сегодня поставлена национальная цель — до 2030 года на 30 процентов улучшить качество жизни населения. Правда, тут же возникает вопрос: почему только на 30, а не выше? Надеемся, чуть позже в материалах форума нам удастся найти ответ. Первый замминистра упомянул и о необходимости повышения производительности труда и цифровизации отрасли.

Сенатор Олег Голов, в недавнем прошлом глава Благовещенского района РБ, высказал обнадеживающую мысль, актуальную для Уфы, о том, что проекты КРТ уже стали новым стандартом и позволят уйти от точечной застройки. И сообщил, что Совет Федерации нацелен на обновление инженерных сетей и усиление инфраструктуры малых городов.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов поблагодарил учебные заведения за то, что они активно включились в решение проблемы дефицита кадров: если раньше в колледжах даже на бюджетные места не могли набрать учащихся, то теперь и на платное обучение конкурс составляет три-четыре человека на место. Напрашивается вывод: авторитет рабочих профессий в отрасли, которую во все времена считали локомотивом экономики, резко вырос.

На предыдущем форуме, как и в прошлом году, аплодисментов удостоился первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин — за то, что привлек внимание коллег к наиболее острым проблемам. В частности, он сказал, что для стабильного развития строительной отрасли ключевая банковская ставка должна быть ниже десяти процентов. Признал (о чем многие эксперты боятся говорить вслух), что покупательная способность населения сегодня низкая, и это сказывается на положении дел в строительстве. По-прежнему надо заниматься импортозамещением, так как почти вся дорожно-строительная техника импортная, она нуждается в ремонте и обновлении. Назвал одну, весьма пугающую, цифру: 40 процентов цемента в России — фальсификат. Поэтому здания и инженерные сооружения преждевременно или неожиданно разрушаются. Владимир Дедюхин, сославшись на данные опроса, сообщил, что 70 процентов населения страны желают жить в собственном доме, а не в «человейниках». Вот из этого и надо исходить при разработке стратегии на будущее.

Многоэтажки не дают решить демографическую проблему?

— Не хочу никого пугать, — начал свое выступление на конференции, посвященной расселению и пространственному развитию, президент Национального объединения планировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров. И сразу же напугал: неправильные прогнозные выводы при составлении стратегических планов по развитию страны привели к тому, что в России стремительно идет убыль население, нас становится меньше.

— И этот процесс только ускоряется. К сожалению, мы, строители, тоже прилагаем к этому усилия, — отметил он.

По социологическим исследованиям, данные из которых он привел, двое из троих россиян мечтают жить в своих домах с приусадебным участком, но политика государства привела к тому, что людей буквально сгоняют в агломерации. Так удобнее — легче управлять, дешевле решать транспортные вопросы, так выгоднее застройщикам — ведь в одном многоквартирном доме можно продать квартиры населению едва ли не трех средних деревень!

— Средняя площадь введенных по итогам прошлого года квартир в многоквартирных домах в России составляет всего около 50 кв. метров, что равно площади полуторакомнатной квартиры. Этого явно недостаточно для создания полноценной семьи, рождения и воспитания детей, — говорит Анвар Шамузафаров. — Вместе с тем средняя площадь введенных индивидуальных жилых домов превышает 135 кв. метров, а их стоимость в два-три раза ниже квартир, что позволяет людям эффективнее решать жилищные проблемы.

По мнению президента НОПРИЗ, политика по строительству многоквартирных или высотных жилых домов сверхвыгодна крупным застройщикам, но в целом ведет к недопустимому углублению проблем с демографической ситуацией.

— На мой взгляд, одной из главных причин удорожания жилья и снижения его доступности стала политика концентрации населения в городских агломерациях и ликвидации сельских поселений. Она завела страну в беспросветный тупик, — заявил Анвар Шамузафаров.

Что примечательно, участники конференции, среди которых оказалось много застройщиков, поддержали его выводы — бизнес, конечно, выгоден, но и не признавать нарастающих проблем никто не станет. В кулуарах строительного форума можно было услышать и такие слова: «Какие задачи государство ставит и направляет на это средства — такие и решаем».

У Башкирии заманчивые перспективы

Между тем демографическая проблема при нынешней ситуации с пространственным развитием страны не единственная. На конференции показали модель, которая может сложиться, не дай Бог, при обмене ядерными ударами между США и Россией: у нас погибнет до 80 процентов населения, у американцев — семь-восемь процентов. Просто в Соединенных Штатах населенные пункты «размазаны» по всей территории, у нас же сосредоточены в западной ее части.

— Следует уделить особое внимание возрождению территорий, которые были ликвидированы и заброшены в результате прежней невзвешенной и мало продуманной политики, — считает Анвар Шамузафаров. — Сельские поселения, названные в свое время «неперспективными», сегодня могут и должны стать основой для нового этапа развития России. Малые исторические города и села — это не только наше культурное наследие, но и важный ресурс для рассредоточения населения и производства из столичных мегаполисов и толчка для нового экономического рывка нашего государства. Их возрождение позволит решить множество проблем, связанных с перенаселением крупных городов, и создать условия для устойчивого и безопасного развития страны.

По его словам, сегодня площадь всех поселений страны составляет лишь 1,3 процента от общей площади наших территорий, то есть степень освоенности земель является одной из самых минимальных в мире. При этом попробуйте получить участок для постройки своего домика!

К расселению россиян по всей стране призвал и академик, лауреат Государственной премии России Александр Кривов. Он по видеосвязи рассказал о разрабатываемой стратегии пространственного развития, работа над которой ведется под патронатом председателя попечительского совета Фонда развития территорий, известного политика Сергея Степашина. Участникам конференции показали перспективную карту, на которой есть дороги, дублирующие Транссиб, меридианные пути, не только связывающие юг и север России, но и выходящие на уже существующие торговые пути. Все это красиво, но потребуются даже не десятилетия, а столетия, чтобы сделать эту сказку былью. Впрочем, иного пути нет: если идти по нынешнему, то впереди — бездна.

— Еще Ломоносов говорил: Россия прирастет Сибирью, — напомнил академик. — Это актуально и сегодня. Климатические изменения ведут к тому, что безлюдные некогда территории становятся привлекательными для жизни. Государству необходимо сделать так, чтобы людям было комфортно обитать в селах и малых городах, а не в агломерациях. Но для этого нужно создавать там рабочие места, благоустроенные места отдыха. И они поедут туда, где им хорошо. Ну и, конечно, сокращать строительство бетонных многоэтажек. Россия богата лесами, а древесина — экологичный и доступный для нас строительный материал.

Дальнейшее игнорирование мер по прекращению политики ликвидации малых поселений ведет к вымиранию и стагнации территорий, считает Александр Кривов.

— Фактически это ведет к медленному самоуничтожению, потому что огромные площади страны, из которых навсегда уезжают жители, не могут существовать без населения, — сказал он.

По статистике, которую привели на конференции, с 1959 по 2010 год исчезли до 55 процентов сельских поселений нашей страны, а их количество с 294 тысяч упало до 140 тысяч. Точных данных на сегодня нет, потому что последняя перепись населения проводилась как раз в 2010 году.

Александр Кривов также считает, что у Башкирии в будущем прекрасные перспективы.

— Уфа, на мой взгляд, удачно расположена географически, — сказал он. — Все пути ведут через нее, и этим необходимо разумно воспользоваться. В целом я вижу Башкирию в будущем как научный и производственный центр, прекрасно существующий в новых технологических укладах.