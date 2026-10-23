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Происшествия
23 Октября , 10:27

В Башкирии за неделю произошло 167 пожаров. Есть жертвы

За семь предыдущих дней, с 16 по 22 октября, в республике случилось 167 пожаров, в которых погибли двое 71-летних мужчин. Девять человек были спасены.

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В Башкирии за неделю произошло 167 пожаров. Есть жертвыВ Башкирии за неделю произошло 167 пожаров. Есть жертвы
В Башкирии за неделю произошло 167 пожаров. Есть жертвы

Пожары с гибелью людей произошли в Гафурийском и Зианчуринском районах, уточнили в МЧС региона.

Как всегда, основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем (82 случая). 43 пожара произошли из-за неправильной эксплуатации электрооборудования, 16 — из-за неисправности печей и дымоходов. Также зафиксировано 14 случаев поджога.

Всего с начала года в республике зафиксировано 5574 пожара. В огне погибли 154 человека, еще 140 получили травмы разной степени тяжести.

Специалисты ведомства напоминают: минимизировать риски, сохранить жизнь и имущество поможет соблюдение элементарных мер предосторожности. Тщательно тушите окурки и спички, не оставляйте без присмотра нетрезвого человека с сигаретой, не перегружайте электросеть. Установите в доме пожарный извещатель и не забывайте вовремя менять в нем батарейки.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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