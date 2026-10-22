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22 Октября , 08:31

Житель Башкирии, спасённый из огня, скончался в больнице

71-летний мужчина, получивший ожоги при пожаре в квартире, не смог выжить, несмотря на усилия врачей.

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Житель Башкирии, спасённый из огня, скончался в больницеЖитель Башкирии, спасённый из огня, скончался в больнице
Житель Башкирии, спасённый из огня, скончался в больнице

Пожар в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома в селе Исянгулово Зианчуринского района вспыхнул вечером 21 октября. Подоспевшие пожарные успели вынести из квартиры пожилого мужчину с термическими ожогами. Его доставили в Исянгуловскую больницу, где медики констатировали его смерть. Пожар потушен, обстоятельства случившегося выясняются.

Как отметили в пресс-службе МЧС региона, это уже второй за сутки случай гибели человека в огне. В тот же день ранее трагедия произошла в Гафурийском районе: там вместе с домом сгорел пенсионер, его тело было найдено на полу возле окна.

В ведомстве призывают жителей к осторожности: с наступлением осенних холодов возрастают риски пожаров, связанных с нарушениями правил эксплуатации электроприборов и печного отопления. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, используйте предтопочный лист и не перекаливайте печь. Пользуйтесь обогревателями только заводского производства. Если вы заметили расшатавшийся штекер, поврежденную изоляцию или почувствовали запах горелой пластмассы, такое оборудование использовать нельзя! Не перегружайте сеть, одновременно включая в нее несколько электроприборов.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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