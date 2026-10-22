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22 Октября , 11:16

В Башкирии за сутки вспыхнуло ещё восемь «травяных» пожаров

Обстановка с горением сухой растительности в регионе остается напряженной, сообщает Госкомитет республики по ЧС.

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В Башкирии за сутки вспыхнуло ещё восемь «травяных» пожаровВ Башкирии за сутки вспыхнуло ещё восемь «травяных» пожаров
В Башкирии за сутки вспыхнуло ещё восемь «травяных» пожаров

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев возгорания сухой растительности в городе Учалы, Абзелиловском, Альшеевском, Бирском, Гафурийском и Стерлитамакском районах, причем три из них приходится на Абзелиловский район.

Всего с начала года зафиксировано 378 таких пожаров на общей площади более 2666 гектаров.

В спасательном ведомстве предупреждают: в период с 23 по 26 октября на юго-востоке республики сохранится чрезвычайная пожароопасность. В условиях сухой погоды и ветра достаточно одной искры, чтобы огонь вышел из-под контроля: пламя в считаные минуты может охватить огромные территории. Жителей просят ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем. Не разводите в лесу костры, не бросайте горящие спички и окурки.

Напомним, накануне сообщалось о девяти случаях горения сухой травы.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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