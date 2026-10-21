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Происшествия
21 Октября , 11:52

В Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травы

В Башкирии фиксируется рост случаев возгорания сухой растительности. За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано девять таких пожаров, три из них — в Баймакском районе.

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В Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травыВ Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травы
В Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травы

Как сообщает МЧС республики, масштабное горение травы отмечено в 15 км от деревни Кусеево. Возгорание локализовано на площади 20 га, тушение продолжается.

В ликвидации пожара задействованы сотрудники МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и добровольные пожарные, которым помогают и местные жители.  Для недопущения распространения огня проводится опашка территории.

Пострадавших нет. Главное управление МЧС России по РБ держит ситуацию на контроле.

В ведомстве предупреждают: несмотря на вторую половину октября, в некоторых районах республики сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Это значит, что трава, сухие листья и прочая растительность могут вспыхнуть от любого источника зажигания — непотушенной спички, брошенного окурка, искры из глушителя автомобиля, а горение происходит интенсивно, быстро распространяясь вокруг. Будьте бдительны и строго выполняйте правила пожарной безопасности.

Напомним, в сводке за предыдущие сутки речь шла о шести случаях возгораниях сухой травы.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травы
В Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травы
В Башкирии выгорают десятки гектаров сухой травы
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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