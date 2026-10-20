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Происшествия
20 Октября , 07:18

В Башкирии массово горит сухая трава

За минувшие сутки произошло шесть возгораний сухой растительности в Аургазинском, Баймакском, Дуванском, Зилаирском и Мелеузовском районах.

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В Башкирии массово горит сухая траваВ Башкирии массово горит сухая трава
В Башкирии массово горит сухая трава

Так, в Зилаирском районе возле села Юлдыбаево огонь охватил площадь в три гектара. Возгорание ликвидировано сотрудники МЧС вместе с добровольцами Юлдыбаевского сельсовета.

В Баймакском районе загорелось 17 гектаров сухой травы. Чтобы не дать огню распространиться дальше, здесь провели опашку территории.

Как отметили в пресс-службе МЧС региона, главной причиной таких пожаров остается человеческий фактор. Многие полагают, что с приходом холодов опасность миновала, и продолжают сжигать сухую траву и мусор на своих участках, бросают окурки или оставляют непотушенные костры. Между тем сухая осенняя трава вспыхивает как порох, а ветер мгновенно разносит огонь на большие площади, создавая нешуточную угрозу лесным массивам и жилым домам. Поэтому правила пожарной безопасности следует неукоснительно соблюдать не только летом, но и осенью.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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