17 Февраля , 17:32

В Уфе упавший с балкона лёд покалечил пенсионерку

Несчастный случай произошел сегодня, 17 февраля, во дворе дома на ул. Достоевского, 110.

По информации издания «Аргументы и факты», серьезные травмы получила 75-летняя жительницы Уфы, на которую с козырька балкона на пятом этаже рухнула наледь. Пострадавшую на носилках донесли до машины скорой помощи и увезли в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Уточняется, что крыша дома была почищена от снега.

По факту случившегося следственный отдел по Кировскому району города Уфы СУ СК России по РБ возбудил уголовное дело. Следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственные за содержание общего имущества и обеспечение безопасности при эксплуатации жилого дома. В рамках расследования их действиям либо бездействию будет дана правовая оценка.

Между тем в МЧС региона сообщили о массивном сходе снега с крыши одноэтажного здания на улице Ленина в Дюртюлях. Прибывшие спасатели расчистили образовавшийся снежный завал. К счастью, под снегом никого не оказалось.

Напомним, несчастный случай произошел также в Калтасинском районе, где снежной глыбой с крыши убило 71-летнюю женщину.

Фото: издание «Аргументы и факты».

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
