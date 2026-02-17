0 °С
17 Февраля , 16:08

В Башкирии снежной глыбой с крыши убило женщину

О несчастном случае сообщил в соцсетях министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

В Башкирии снежной глыбой с крыши убило женщину

За последние два дня произошло несколько несчастных случаев, связанных с падением с крыш снега и наледи, проинформировал он. Один из них оказался смертельным. Сегодня, 17 февраля, в Калтасинском районе погибла 71-летняя женщина, на которую с крыши частного дома сошел снег.

«Неустойчивые температуры заставляют нас вспомнить об опасностях наступления весны», — написал министр и напомнил о главных правилах безопасности. Не следует приближаться к домам со скатными крышами, оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависает снег, и ходить по улице в наушниках, которые не дадут услышать шум падающего с крыши снега.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
