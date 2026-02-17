0 °С
17 Февраля , 16:27

В Уфе отмечено десять случаев схода снега и наледи на автомобили

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о десяти случаях схода наледи и снежной массы с крыш на припаркованные автомобили.

Все десять случаев произошли сегодня, 17 февраля.

В ведомстве призвали всерьез отнестись к соблюдению мер безопасности и быть максимально бдительными. При потеплении вероятность схода наледи с кровель зданий, козырьков балконов очень велика. Приближаясь к зданию или входя в подъезд, обязательно посмотрите наверх, чтобы успеть среагировать в случае возможного падения снега или наледи. Не игнорируйте оградительные ленты: они сигнализируют о проведении очистных работ или опасном участке. Не оставляйте автомобили возле высотных домов, тем более если на них есть таблички, предупреждающие о сходе снега.

Собственникам жилых помещений и административных зданий необходимо своевременно очищать от снега и наледи отливы, козырьки балконов и кондиционеры.

Напомним, сегодня в Калтасинском районе снежной глыбой, упавшей с крыши, убило 71-летнюю женщину.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
