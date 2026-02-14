Прокуратура начала проверку инцидента в торговом центре в Уфе

По предварительным данным, в торгово-развлекательном комплексе произошло неконтролируемое скопление людей во время проведения акции с воздушными шарами. В результате два человека получили травмы.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает республиканское ведомство.

Напомним, что в торговом центре была организована праздничная акция, во время которой на ее участников высыпали воздушные шары. В некоторых из них находились подарочные сертификаты. Посетители бросились ловить шары из-за чего образовалась давка. В результате 27-летняя девушка и 12-летний подросток получили травмы.