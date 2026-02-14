0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
14 Февраля , 19:45

В Уфе во время праздничной акции «7000 шаров» в давке пострадали люди

Как сообщает региональный минздрав, после мероприятия в честь Дня влюбленных, устроенного в торговом центре «Планета», скорая помощь доставила в медучреждения двоих пациентов.

В Уфе во время праздничной акции «7000 шаров» в давке пострадали люди
В Уфе во время праздничной акции «7000 шаров» в давке пострадали люди

Пострадал ребенок, 2014 года рождения, который поступил в детскую городскую больницу № 17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение. Характер травмы в минздраве не уточнили.

Вторая пострадавшая, 27-летняя девушка, с закрытым переломом ноги госпитализирована в травматологическое отделение Городской клинической больницы № 21. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что в торговом центре была организована праздничная акция, во время которой на ее участников вывалили семь тысяч воздушных шаров. В двадцати из них устроители спрятали сюрприз – подарочные сертификаты. Пытаясь поймать шарик «с начинкой», народ устроил давку. На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи, помимо травмированных, были и те, кому стало плохо.

Иллюстрация минздрава РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru