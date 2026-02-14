В Уфе во время праздничной акции «7000 шаров» в давке пострадали люди

Пострадал ребенок, 2014 года рождения, который поступил в детскую городскую больницу № 17. Ему наложили гипс и направили на амбулаторное лечение. Характер травмы в минздраве не уточнили.

Вторая пострадавшая, 27-летняя девушка, с закрытым переломом ноги госпитализирована в травматологическое отделение Городской клинической больницы № 21. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что в торговом центре была организована праздничная акция, во время которой на ее участников вывалили семь тысяч воздушных шаров. В двадцати из них устроители спрятали сюрприз – подарочные сертификаты. Пытаясь поймать шарик «с начинкой», народ устроил давку. На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи, помимо травмированных, были и те, кому стало плохо.

Иллюстрация минздрава РБ.