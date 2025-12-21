В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила

Вместе с коллегами из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России они извлекли из озера Узеть в Бирском районе 780 животных. И работа продолжается, сообщает глава «чрезвычайного» ведомства Кирилл Первов.

Напомним, изначально хозяин отары сообщал, что провалилось по лед и утонуло триста голов. Всё произошло неделю назад, когда на хуторе Луч пастух решил перегнать отару овец по неокрепшему льду озера. Лед не выдержал, и животные провалились в ледяную воду. Почти все погибли.

Сегодняшний день скрасила неожиданная «находка»: во время работы спасатели заметили одну выжившую овцу. Она бродила по льду озера. Спасатели вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

Фото из аккаунта Кирилла ПЕРВОВА.