-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
21 Декабря , 22:10

В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила

«Выловом» погибших животных продолжают заниматься спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила
В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила

Вместе с коллегами из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России они извлекли из озера Узеть в Бирском районе 780 животных. И работа продолжается, сообщает глава «чрезвычайного» ведомства Кирилл Первов.

Напомним, изначально хозяин отары сообщал, что провалилось по лед и утонуло триста голов. Всё произошло неделю назад, когда на хуторе Луч пастух решил перегнать отару овец по неокрепшему льду озера. Лед не выдержал, и животные провалились в ледяную воду. Почти все погибли.

Сегодняшний день скрасила неожиданная «находка»: во время работы спасатели заметили одну выжившую овцу. Она бродила по льду озера. Спасатели вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

Фото из аккаунта Кирилла ПЕРВОВА.

В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила
В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила
В Башкирии 780 овец утонули в озере Узеть. Одна выжила
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru