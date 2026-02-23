Ангел-хранитель в погонах

Любая война — это не только геополитика, интересы страны и противостояние с врагом. Это прежде всего люди. Те, кто рядом. Те, от кого в затишьях между боями зависит мир в твоей душе, а в грохоте артподготовки — и сама жизнь, которая у каждого такая хрупкая и всего одна.

«Зачем про меня? Лучше напишите про нашего командира с позывным «Башкир». Мы были совсем еще неопытные ребята, а он старше нас лет на 15. Оберегал, делился опытом, учил, прикрывал, когда надо. Точно знаю: все ребята из нашего взвода, кто цел, остались в живых благодаря нашему ангелу-хранителю в погонах», — сказал однажды в беседе с «РБ» боец с позывным «Левый» (о нем мы рассказывали в одном из недавних номеров). Ну как было пройти мимо такого героя?

На передовой, в бесстрастном и безжалостном конвейере штурмов, атак и наступлений, истинная ценность личности определяется не звездами на погонах и не медалями на груди. Мерило тут одно: готов ли ты броситься на помощь, когда товарищ в беде. «Башкир» стал для своих солдат эталоном человека и командира, больше того — старшим братом.

Сейчас он уже дома: уволен из рядов Вооруженных сил по состоянию здоровья. Ему 44 года. Родился и вырос в одной из деревень Учалинского района, на самой границе Европы и Азии, унаследовав от родных степей ширь души, от древних гор — их непоколебимую твердость.

Что удивительно, военная карьера нашего героя началась не на плацу, а… на сцене. Он поступил в Учалинский колледж искусств и культуры на отделение хореографии и стал артистом легендарного ансамбля имени Файзи Гаскарова. А туда берут действительно очень талантливых, конкурс невероятно большой. В ансамбле он приобрел очень важные для воина качества — дисциплину тела и духа, выносливость, умение работать на пределе и терпеливо выносить боль. «Вам могут показаться странными мои слова, но так оно и есть: в том числе гаскаровская школа помогла сделать из меня умелого солдата», — признается «Башкир».

В 2003 году танец сменила разведка. Срочная служба, учебный центр разведки под Самарой, а затем — Кавказ, спецназ Главного разведывательного управления.

— В разведку набирался контингент из числа спортсменов, кандидатов в мастера спорта, борцов, боксеров… Один я был танцором. Все удивлялись, — с улыбкой вспоминает он.

Его физическая подготовка, выносливость, выработанные у балетного станка, поражали сослуживцев.

После армии — снова сцена, но в 2008 году жизнь совершила новый вираж. Он вернулся на родину и стал шахтером. Пятнадцать лет подземного стажа — это испытание тьмой, тяжелым и опасным трудом, а еще обостренное чувство товарищества, которое рождается у человека в экстремальных условиях. А потом настал 2022 год. «Башкир» получил повестку из военкомата.

В зоне СВО он служил заместителем командира взвода в 428-м полку. Признается: передовая заставила по-новому увидеть человеческую природу, и открытие это было горьким. Фронт — то место, где каждый показывает себя изнутри во всей красе. А люди бывают разные, в том числе и с гнилью в душе, которую, находясь на боевых позициях, уж точно не спрятать. Но при всем том самыми яркими впечатлениями, полученными в окопах, стали для него не грязь и разочарование, а наши бойцы, которые в подавляющем своем большинстве еще вчера жили обычной мирной жизнью, но, взяв в руки автомат, показали себя настоящими наследниками солдат Великой Отечественной — может быть, неожиданно и для самих себя.

«Башкир» попал в девятую роту — подразделение, которое по праву считалось элитой полка. Принадлежать к этому братству было предметом особой гордости для каждого ее бойца: поневоле возникают ассоциации с той самой «девятой ротой», чей подвиг запечатлен в известном фильме.

Хорошо известно: кому довелось повоевать, рассказывать об этом не любит. Вот и гвардии сержант «Башкир» не стал говорить про то, что наверняка до сих пор снится ему ночами. Вспомнил о другом — как выполнял свою первую боевую задачу за линией фронта, заодно нарисовав и свой собственный весьма выразительный портрет.

В январе 2023 года 3-й взвод его роты, находившийся на отдаленной позиции, перестал выходить на связь. Ранее в эфире прошло тревожное сообщение о бое. В штабе батальона повисла тягостная тишина. Мысли у всех были самые страшные, поскольку печальный опыт уже имелся.

И тогда «Башкир» принял решение. Он влетел в блиндаж штаба и, забыв про устав, напрямую обратился к начальнику штаба: «Разрешите мне и нескольким бойцам нашего взвода пробежаться до «тройки»?» Ответ был положительным: «Идите. Но смотри, «Башкир», одна нога здесь, другая там!»

Он собрал своих «башкирят» и честно сказал: высока вероятность, что это разведка в один конец, поэтому возьмет с собой только добровольцев. Вызвались все! Два километра мчались под канонадой своей же артиллерии, с полной выкладкой в двадцать килограммов. «Было очень тяжело», — лаконично описывает он тот бег на пределе сил через зимний лес.

Они добежали. И обнаружили, что в «тройке»… тишь и благодать. Бойцы 3-го взвода копали блиндажи и готовили обед. Связь они попросту выключили. Командир с удивлением переспросил: «Какая подмога? Ты что? У нас все хорошо».

— Все спокойно, все живы — вроде бы радоваться должен, а я тогда почувствовал неприятный привкус разочарования, — говорит «Башкир». — Ведь мои парни рисковали, а главное, мысленно готовы были распрощаться со своими жизнями, лишь бы помочь товарищам, а тут — элементарная безалаберность… С этого и началась служба «за ленточкой», а дальше… Дальше было много всего.

Наш герой удостоен медалей «За отвагу», Жукова и генерала Шаймуратова. Свой военный путь он завершил в декабре 2025 года. Сейчас в отпуске, который дали на работе за все неиспользованное время. Оформляет инвалидность — суровая расплата за службу на пределе возможностей. Но в его словах нет ни капли озлобленности или отчаяния. «Слава Всевышнему, жить можно», — вот и все, просто и мудро.

«Башкир» не любит громких слов. Считает, что просто делал то, что должен делать командир, и главная награда для него — слушать тишину, которая до сих пор еще кажется высшим благом, и знать, что его «башкирята», те, кто доверился ему, целы. И когда его спрашивают, что же главное он вынес из фронтового опыта, заводит речь не о тактике и не о врагах. «Башкир» говорит о вечном: «Война все расставляет по местам. Человек открывает в себе такое, о чем раньше даже не подозревал. Что могу сказать про себя? Моя совесть чиста перед Всевышним, перед Родиной и перед своими бойцами».

Что ж, ради этого стоило жить и сражаться.

