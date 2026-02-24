Честь солдата

В его рамках состоялась церемония награждения государственными наградами защитников Отечества: военнослужащих, офицеров запаса, ветеранов Вооруженных сил, представителей силовых структур, участников СВО.

Приветствуя собравшихся, глава республики Радий Хабиров отметил, что в наше время традиционный мужской праздник — День защитника Отечества — наполняется высоким смыслом, становится символом единения всех, кто защищает Отечество, тех, кто проявляет мужество и стойкость в тяжелых боях на передовой, тех, кто в тылу делает все для поддержки наших воинов.

— Главный посыл всей нашей работы можно сформулировать в трех словах: «Все для победы». В этом вся суть наших с вами усилий и наша общая цель, — сказал глава Башкортостана. — Недавно мы проводили на передовую 172-й гуманитарный конвой. Всего с начала СВО нашим бойцам из республики передано более 1,5 тысячи автомобилей, сотни тракторов и автобусов, свыше 11 тысяч дронов, мототехника, оптика, медикаменты и многое другое, и мы будем продолжать эту работу.

Жители республики демонстрируют примеры воинской доблести, мужества и героизма. Более трех тысяч из них награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями Суворова, Жукова, Шаймуратова. 15 наших земляков удостоены высокого звания Героя России, девять из них — посмертно. Имена и подвиги их бессмертны. Башкортостан — это родина героев.

Приводя примеры воинской доблести, Радий Хабиров рассказал историю отца и сына Кусербаевых. Тимур ушел на фронт осенью 2022-го. Азат Саматович — через год, добровольцем. В июле 2024 года под Угледаром Тимур подорвался на мине, лишился стопы. Больше суток, истекая кровью, держался под обстрелом. Узнав об этом, отец с группой бойцов чудом преодолел пять километров «дороги смерти» под атаками дронов и вынес сына на своих плечах. Раненый Тимур успел предупредить отряд о минном поле и тем самым спас однополчан.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР награждается…» — слова ведущего церемонии награждения прозвучали неожиданно, но это была вовсе не ошибка. Это историческая память, сделав очередной виток, вернула медаль «За отвагу» на родину героя. Участник Великой Отечественной войны уроженец Ишимбайского района Басыр Ахметович Рахимов, служивший замкомандира взвода, погиб и был похоронен в Белоруссии. В 2025 году его медаль нашли в Витебском районе, и вот теперь ее торжественно вручили внукам героя, которые приняли реликвию со слезами на глазах.

Одним из награжденных орденом генерала Шаймуратова стал председатель Комитета ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России при Полномочном представительстве РБ при президенте РФ генерал-майор запаса, Герой России Сергей Тулин.

— Очень рад, что в канун Дня защитника Отечества нахожусь на своей малой родине, в Башкирии, — говорит Сергей Загитович. — Моя жизнь — это жизнь солдата, и я ни разу не пожалел, что выбрал этот путь. Наши деды и отцы вынесли на своих плечах величайшую Победу — в Великой Отечественной войне. Затем восстанавливали народное хозяйство. Я сам сын фронтовика и знаю, какая тяжесть выпала нашим дедам и отцам. Но и на долю нашего поколения пришлось немало: мы выполняли боевые задачи в интересах страны и за ее пределами, прошли суровыми тропами Афганистана. Я участвовал в выполнении боевых задач в Югославии и в Сирии. Знаю, что значит выражение «Потом и кровью». Особая страница — это Северный Кавказ, первая чеченская война, когда мы смогли сохранить целостность России, вторая чеченская война. Ну и сегодняшние дни: мы восхищаемся подвигом наших воинов, которые вот уже несколько лет честно и добросовестно выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Герой России, после Суворовского училища прошедший несколько локальных войн, отметил, что государственная награда — орден генерала Шаймуратова — для выходцев из Башкирии особая.

— Генерал Шаймуратов — это легенда, мы с детства знаем историю его подвига. С приходом к управлению республикой Радия Фаритовича Хабирова восстановилась историческая справедливость, и генералу было присвоено звание Героя Российской Федерации. Поэтому для меня эта награда особенная, потому что она замкнула круг моих наград: первую свою медаль «За отвагу» я получил, выполняя задачи в Югославии, орден Мужества и высокое звание Героя России — за выполнение боевых задач на Северном Кавказе. И вот сегодня — эта почетная награда.

Сейчас ветеран занимается общественной работой. Только на прошлой неделе вместе с еще одним нашим земляком, Героем России Владимиром Алимовым они приняли участие в организации в Караидельском районе военно-спортивных игр для ветеранов войны в Афганистане и участников СВО, также провели встречи в школах.

— Сейчас я в Москве, но живу жизнью Башкирии! Нас в семье было восемь детей, и у меня здесь сестры, братья, а сколько племянников — и не сосчитаю! Моя родина — Россия, и я буду продолжать служить Отечеству.