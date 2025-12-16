В Башкирии под лёд провалились более двухсот овец

На хуторе Луч пастух решил перегнать отару овец по неокрепшему льду озера. Лед не выдержал, и животные провалились в ледяную воду. Почти все овцы погибли.

Как уточнили в МЧС региона, все овцы принадлежали одному собственнику. Из людей никто не пострадал.

Извлекать из воды погибших животных планируется сегодня, 16 декабря.

На месте находится оперативная группа чрезвычайного ведомства и представитель Министерства природопользования и экологии. Ситуацию держит на контроле Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.

Спасатели в очередной раз напоминают: выходить на лед, где он еще не сформировался полностью, означает обречь себя на гибель. Выдержать вес одного человека способен лед толщиной не менее 10 см, группу людей — не менее 15 см.

Особенно опасен лед, припорошенный снегом: снег действует как теплоизолятор, замедляя нарастание толщины льда и скрывая под собой неокрепшие участки.

Фото: МЧС РБ.