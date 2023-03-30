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30 Марта , 12:13

В Башкирии женщина ударила любовника ножом. Сам потерпевший утверждает, что упал на топор

Мужчина пытался выгородить сожительницу, однако преступнице придётся ответить перед законом.

Артур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Подозреваемую в нанесении ножевого ранения задержали полицейские Иглинского района. Как сообщает пресс-служба МВД республики, 41-летняя ранее судимая сельчанка ударила ножом сожителя во время пьяной ссоры.

Испугавшись за жизнь возлюбленного, женщина обратилась за помощью к соседям. Вместе они доставили потерпевшего в больницу. Медикам мужчина сообщил, что упал на топор.

Следственно-оперативная группа быстро вывела на чистую воду подозреваемую. Сельчанка созналась сотрудникам полиции в совершённом преступлении. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на женщину завели уголовное дело.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдиглинский районпоножовщина
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