В Сибае женщина ударила супруга ножом. А тот говорит, что не она...

Медики о факте ножевого ранения сообщили полицейским. Те стали разговаривать с женой пациента, и она созналась в совершении преступления.

Она рассказала, что в выходные они выпивали, потом поссорились… Перепалка привела к тому, что «в порыве гнева она взяла кухонный нож и нанесла им удар. Вероятно, только после этого злость превратилась в сожаление. Супруги, как смогли, остановили кровотечение и уладили конфликт. Но спустя два дня мужчине стало совсем плохо и ему пришлось обратиться за медицинской помощью».

Женщина созналась в содеянном, но муж уверяет, что ранение он получил на улице от случайного прохожего. Так или иначе, по факту «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается», сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

На снимках – вещдоки. Фото предоставлены пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.