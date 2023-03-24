Стали известны подробности гибели трёхлетней девочки в Мечетлинском районе Башкирии

Вчера, 23 марта, девочка играла с братьями и сестрами недалеко от дома у небольшого овражка, куда стекала талая вода, образовав большую и на тот день замерзшую лужу.

У девочки в лужу упала игрушка – она была на поверхности наледи, малышка попыталась ее достать и провалилась в воду.

К сожалению, спасти ее старшие дети не успели. Тело девочки из воды извлек отец.

Следователи установили, что «видимых повреждений на теле ребенка нет». Кстати, глубина образовавшейся лужи достигает одного метра.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.