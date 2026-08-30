Как мы искупались в Белом море и не замёрзли

В последние летние сезоны все больше наших соотечественников задумываются об альтернативе черноморским курортам. Новости о дроновых атаках на города Краснодарского края и Крыма заставляют искать другие варианты. Но где взять море, песок и тепло, не пренебрегая при этом безопасностью? Мы нашли ответ в самом неожиданном месте — на берегу Белого моря, у городка Онега в Архангельской области. Это самый южный арктический пляж России, и он оказался настоящим открытием.

Когда родственница мужа, приехавшая в гости из тех краев, рассказала, что там можно и накупаться вволю, и позагорать, мы сначала не поверили. Мол, каждый кулик свое болото хвалит. Но Светлана, чтобы побороть наш скепсис, прислала заманчивые фотографии. И мы не устояли.

Городок на Русском Севере небольшой — здесь проживают около 15 тысяч человек. Впервые эта земля упоминается в исторических документах в 1137 году, а статус города Онега получила в 1780 году по личному указу императрицы Екатерины II. Местные жители-поморы испокон веков занимались рыболовным промыслом, лесозаготовкой и торговлей.

Река Онега, в устье которой и стоит город, служила главной транспортной артерией, а ее название, как говорят лингвисты, восходит к финскому «большая река». Она впадает в Онежскую губу Белого моря, и по весне из моря в устье заплывают белуги — полюбоваться этим зрелищем приходит на набережную все население городка.

А в 30 километрах от Онеги вдоль песчаного берега Белого моря еще в середине XX века выросли рыбацкие домики. Позже их превратили в дачи. В итоге на территории образовались садовые товарищества. Они расширялись вглубь берега, уходя в сосновые рощи.

Вот в таком СНТ, да еще на первой линии, и стоит домик нашей родственницы-онежанки. Открываешь калитку — и сразу ступаешь на песчаный пляж у самого Белого моря!

Непростая транспортная доступность дает о себе знать: туристы сюда добираются нечасто, и отдыхают на берегу в основном местные жители. А потому пляжи Онежской губы — рай для интроверта: людей мало, никто не сражается за место на узкой полоске песка. Пляж и вода чистейшие!

Хотя появилась здесь уже и база отдыха, местные жители строят а-фреймы с прицелом на туристов, а кто-то сдает приезжим и обычные дачи. Проложи до Онеги хорошую дорогу — и народ потянется. Но район тут небогатый, и потому все остается как есть. Может, оно и к лучшему, если вспомнить, что происходит на территориях, «заезженных» туристами...

Главная особенность здешнего моря — гигантские приливы и отливы. Дно Белого моря в районе Онежской губы пологое, и вода во время отлива уходит от берега на целый километр. Такой неспешный природный ритм: пять часов вода отступает, замрет где-то вдали, а потом еще пять часов возвращается к твоему порогу, позволяя часа два поплескаться, не отходя далеко от дома. Завораживающее движение воды по песчаному дну видно невооруженным глазом.

Именно благодаря мелководью Белое море в этом краю прогревается до приемлемой для купания температуры, а ушедшая вода оставляет за собой мелкие, по щиколотку, озерца, которые нагреваются на солнце и вовсе до вполне курортных 28-30 градусов. Настоящие природные «лягушатники», где с удовольствием плещутся малыши.

Для отдыха с детьми здесь и правда идеальное место: отсутствие глубины у берега и больших волн, чистый песочек, из которого так здорово строить замки. Загореть здесь тоже вполне реально. Причем местный загар сохраняется до полугода.

Чем еще подкупает беломорское побережье? Тишиной, умноженной на неспешное дыхание моря. Белыми ночами — солнце хотя и ненадолго уходит за горизонт, оставляет в дар полуночникам светлые сумерки. А по другую сторону дач — тайга, подосиновиками и черникой богатая.

В местных сосновых рощах жизнь плещет через край. Идешь по моховой подстилке между деревьями — и она пружинит под ногами. Каждый сантиметр почвы устлан толстым ковром из мхов, лишайников, сосновых иголок. А пни от спиленных деревьев мох буквально обволакивает зеленым бархатом.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ УФЫ?

Это можно сделать двумя способами.

Оба проверены на себе.

— Самолетом до Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда авиарейсом до Архангельска — столицы Архангельской области. Из Архангельска до Онеги регулярно ходят маршрутки. Только нужно быть готовым, что половину из четырехчасового пути на «газельке» придется трястись по грунтовым дорогам.

— Самолетом до Москвы. Затем на поезде Москва — Архангельск доехать до станции Обозерская (17 часов). Пересесть на электричку до Онеги (4 часа). От Онеги до пляжей Белого моря — еще 30 километров пути. Добраться можно на садовом автобусе, который идет в СНТ, расположенное вдоль береговой линии.

Конечно, Русский Север — это не теплые края. В конце апреля Белое море еще покрыто льдом, а лето довольно короткое. Впрочем, в летние месяцы вполне реально поймать температуру воздуха в 30 градусов. Но это дело случая. У нас, например, три дня жары сменились четырьмя днями дождей и +17 °C, а потом тепло вернулось, и море прогрелось буквально за сутки. Словом, погодные качели — это часть здешней романтики.

Для кого подойдет поездка на Онежское побережье? Для семей с детьми. Для любителей пляжного отдыха и релакса на природе. Для туристов с авантюрной жилкой, кого не пугают переменчивая погода и долгая дорога. А главное, для тех, кто понимает, что в нашей необъятной России есть еще множество уголков настоящих и неисхоженных.

Фото автора.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, ЕСЛИ ЗАХОТЕЛОСЬ ДИНАМИКИ?

Онежский историко-мемориальный музей

Рассказывает о промыслах, культуре и религиозном искусстве поморов. Рекомендуем заглянуть перед поездкой на пляж, чтобы проникнуться духом места и приобрести сувениры.

Остров Кий

Находится в Белом море, в 8 км от устья Онеги. В XVII веке будущий патриарх Никон основал здесь монастырь. Сохранились Крестовоздвиженский собор, надкладезная церковь с каменными кельями и двухъярусная церковь Рождества Богородицы. Монастырь в настоящее время не действует, а туристов сюда возят на катерах — можно договориться с местными.

Поморские деревни

В старинных селах сохранились уникальные памятники деревянного зодчества Севера. Например, в Возгорах — целый комплекс, «тройник»: Никольская церковь 1636 года, Введенская 1793 года и колокольня XVIII века.