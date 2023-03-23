В Башкирии трёхлетняя девочка захлебнулась в луже

Невероятное, нелепое происшествие произошло в деревне Азангулово на улице Трактовой: трёхлетняя малышка упала и захлебнулась в луже…

Выехавшая на место бригада скорой медицинской помощи зафиксировала смерть ребёнка, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

На место происшествия прибыли и следователи Дуванского межрайонного следственного отдела Следкома России по Республике Башкортостан. Стало известно, что ребёнок гулял со старшими детьми. Мама малышки была дома, она находится в декретном отпуске.

Иллюстрация из открытых источников. Фото предоставлено пресс-службой республиканской прокуратуры.