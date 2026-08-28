Целое море цветов

Цветы украшают город и придают ему какую-то особенную теплоту. Глаз они радуют начиная с весны и заканчивая глубокой осенью. Без этого разноцветья невозможно представить современные общественные пространства, которых в Уфе с каждым годом становится все больше.

Зайдите в любой сквер, даже небольшой, и вы непременно увидите красивые клумбы и альпийские горки, созданные настоящими специалистами своего дела.

— В этом году мы высадили 20 тысяч многолетних цветов и традиционно 900 тысяч однолетних. Работы эти начали еще в мае и ведем по плану. Максимальное количество цветов украсило Уфу к Дню города. Многие из них продолжают цвести и сейчас. Этот процесс мы мониторим, и если какие-то из них не приживаются, меняем. В этом году все хорошо, все цветы прижились, — рассказывает заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Данил Галиулин.

Привычными для всех клумбами, впрочем, в городе не ограничиваются. Каждый год появляется что-то новое, необычное. В этом году, например, общественные пространства Уфы украсили цветочные заборы.

Один из них обустроен на улице Мустая Карима. Место это очень популярное: с одной стороны расположена «Галерея-Арт», с другой — «Арт-Квадрат», напротив через улицу — недавно реконструированная Хакимовская мечеть и симпатичный скверик возле нее. Вдоль дороги высажены новые деревья с круглыми кронами, а под ними — декоративные травы и кустарники, вплоть до роз. Цветочный забор — высокая сплошная стена из разнообразных растений, от котовника до традесканции — только добавил этой локации шарма.

Спрашиваем у прохожих, нравится ли им такое новшество, и они сходятся во мнении, что выглядит цветочный забор очень необычно. Многие сразу добрым словом вспоминают городские власти, с легкой руки которых создаются такие красивые вещи.

Отдельно хочется упомянуть цветочные клумбы, разбитые возле юрт этнодеревни. Каких только растений здесь нет! Некоторые из них довольно высокие и прямо-таки отсылают к роскошным полевым цветам.

— Это одна из самых красивых локаций города. Отсюда можно свернуть на улицу Чернышевского и прогуляться до улицы Ленина. Таких красивых гортензий, как там, вы не увидите нигде, — поясняет специалист.

Это оказалось сущей правдой — таким привлекательным этот участок улицы не был никогда. А на углу улиц Чернышевского и Ленина можно оценить еще один новый вид озеленения — вертикальные цветочницы. Их здесь установлено целых четыре штуки. Конструкция внешне напоминает цветочный забор, но только круглой формы. Такие цветочницы установлены и на других перекрестках на улице Ленина — с улицами Пушкина, Кирова и Революционной.

Кроме того, на центральной улице города теперь растут прекрасные туи в кадках. Рядом с каждой еще две кадки с растениями и скамейка, где можно отдохнуть.

— Кадки установлены не только на улице Ленина, но и на других улицах в центре города. Их также можно увидеть в Калининском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Демском районах. Всего по городу установлено 806 кадок с растениями.

Осенью их пересаживают в грунт на общественных территориях — коммунальные службы районов таким образом усиливают скверы и цветники. Один из таких хороших примеров — прямоугольник, образованный улицами Чернышевского, Цюрупы и Кирова, там реализован такой подход. В следующем году в кадки будут высажены новые растения, — отмечает Данил Галиулин.

На улице Гафури в районе Телецентра и без того была красивая аллея. Теперь из городского пейзажа ее выделяют три цветочные арки. Глаз радуют причудливо перемешанные красные, розовые, белые цветы. Рядом, на углу с улицей Пушкина, на альпийской горке растут туи, декоративные сосны и ели. А с другой стороны аллеи, у загса, над растениями в кадках жужжат шмели.

Совсем другое оформление у сквера Республиканских батальонов, который недавно разбили на кольце у Центрального рынка. Он более строгий, что ли: собственно цветов здесь нет, под молодыми соснами высажены декоративные травы. А еще здесь появился небольшой яблоневый сад: на молодых деревцах уже вызрели первые плоды.

Сейчас идут работы по благоустройству еще одного участка этой локации — центра транспортного кольца. Туда уже завезен грунт, и вскоре здесь высадят деревья, кустарники и цветы. А еще его украсит необычная подсветка со светящимися шарами.

И это далеко не единственное место в городе, которое после благоустройства заиграло по-новому.

— В каждом районе коммунальные службы облагородили свои локации. В Орджоникидзевском районе, например, очень красиво оформили въездную стелу. В Кировском настоящим украшением стал сквер «Колонка». Вдоль всего проспекта Октября цветы высажены островками, а на улице Менделеева установлено двадцать цветочных конструкций. А еще цветущие растения возле своих предприятий высаживают предприниматели, и это тоже помогает улучшить облик города, — подытоживает Данил Галиулин.