Война и мир Ялиля Алибакова

Мы ждали фермера Ялиля Алибакова возле его крепкого деревенского дома у подножия зеленого холма. Совсем рядом — лес, по другую руку — речка. Неудивительно, что уроженец живописной бурзянской деревни Байназарово в конце концов вернулся в родные края. Ялиль Хайдарович прошел в прямом смысле огонь и воду: 16 лет в спецназе, несколько горячих точек, в том числе СВО.

А вот и он, подъезжает на тракторе. Нам, журналистам, нелегко было вписаться в его график. «Ни одной свободной минуты, мощная подготовка идет. Коров ждем», — объясняет нам начинающий фермер, получивший грант «Агростартап» на создание крестьянско-фермерского хозяйства.

Ялиль Алибаков имеет медаль Жукова. Командир отделения штурмовиков получил ее в 2023 году в боевой обстановке под Кременной. Не скрывает гордости за награду. В армии он с 2007 года. После срочной службы остался по контракту.

Говорит, что как начал срочную службу в спецназе, так и дальше в простые подразделения не хотел, всегда просился в спецназ. В 2008-м случилась первая командировка в Чечню. Потом были новые места службы в горячих точках, включая кавказские регионы, Сирию. И в Чечне, и в Сирии он был командиром отделения. В 2012 году, когда женился, перевелся в Уфу. А с началом СВО наш земляк с позывным «Али» вступил добровольцем в башкирский отряд спецназа имени Шаймуратова. Спецназовцы одними из первых оказались в зоне СВО в феврале 2022 года. Первый раз он был там девять месяцев, потом — четыре с половиной. В ходе одной из операций его ранило.

— Отправили на задачу, вытаскивать своих. Была перестрелка маленько, гранатным осколком чуть-чуть зацепило, — рассказывает Ялиль Хайдарович.

Он скуп на подробности, и его «чуть-чуть да маленько» выдает нежелание вдаваться в детали боевых задач, каждая из которых в контексте происходящего — большая и важная, а в контексте его многолетней военной службы — часть повседневной работы.

Страх был только поначалу, но потом привыкаешь, говорит Алибаков. Верующий человек, перед боевыми заданиями он читал молитвы, которые вспомнились.

— Пока выполняли задачу, оставался на ходу, когда уже ехали назад, начал терять сознание, — продолжает он рассказ о ранении, которое заставило его в конце концов завершить военную службу. — В Уфе пролежал в госпитале, подлечили, во вторую командировку отходил уже с трудом и по окончании побежал к врачам, которые сразу направили в госпиталь Росгвардии в Балашихе, где сделали операцию.

И в Чечне, и в Сирии были не ранения — царапины, а в этот раз посерьезнее оказалось, говорит ветеран, в позвоночнике которого после операции появился титановый диск. Можно сказать, теперь он мужчина с титановым позвоночником.

Кстати, даже при первом общении чувствуется, что Алибаков по характеру человек со стержнем. После лечения его комиссовали, хотя просился послужить еще, до 20 «календарей».

Два года назад солдат вышел на пенсию. Признается, что первое время на гражданке ему было очень трудно, хотя, казалось бы, он всегда был занят: привлекали к участию в различных мероприятиях, проводил для детей уроки мужества, жена и сынишки, которым сейчас два и четыре годика, требовали внимания, есть еще двое детей от другого брака. Но, говорит, бывало, как наденет военную форму, чтобы идти в школу на урок мужества, так и не хочется ее снимать — тянет к своим ребятам, на службу.

Ветеран называет СВО электронной войной:

— Она очень сильно отличается от всех предыдущих: более опасна за счет большого количества электроники. Раньше тоже были дроны, но мы видели их, как говорится, раз в пятилетку, а сейчас все ранения от них, человек даже не успевает выстрелить из автомата, а уже ранен или убит — это электронная война.

Боец рассказывает, что ветераны-афганцы, которые побывали и на СВО, говорят, что Афганистан «отдыхает» по сравнению с «Украиной» и признается: «Мы не знали тогда, что были на «простой» войне. После СВО Сирия и Чечня забылись, как будто и не было их вовсе».

Он с детства хотел быть военным, хотя военных в родне не было. Мальчик занимался борьбой куреш и танцами. Ансамбль ездил с концертами по республике, и некоторым юным танцорам, в том числе и Ялилю, даже предлагали продолжить карьеру в знаменитом Гаскаровском ансамбле народного танца. Но у него были другие планы. После школы он, работая пастухом, дождался своего времени и ушел в армию, да так в ней и остался.

Мальчишкой Ялиль очень любил фильмы о войне и сейчас с удовольствием пересматривает, особенно «9-ю роту» и «Спецназ», про Чечню. Интересно, что многие далекие от военной темы люди сейчас очень критикуют современные фильмы о войне за отсутствие исторической достоверности, слишком красивую картинку и неправдоподобных героев, а Алибаков, зритель, который точно знает, что такое война, наоборот, относится к ним снисходительно: даже если фильм в целом не отличается достоверностью, но в нем хотя бы местами есть правда о войне — он имеет право быть, считает ветеран.

Говорит, что всегда мечтал дослужить до пенсии и вернуться в деревню, поэтому осенью они переехали из Уфы в Байназарово. Жена, хотя и родилась на селе, поначалу переезжать не хотела, но муж уговорил. Дом, который он строит, начал возводить еще с 2016 года — потихоньку, в отпусках и в выходные. Работы столько, что не успевает, но хочет достроить дом с теплым полом, как в городских коттеджах, здесь пока таких нет. Однако сейчас каждая копейка идет на бизнес.

Бизнес-проект Алибакова связан с разведением КРС мясного направления. О том, что есть программа «Агростартап», он узнал от главы администрации района, который посоветовал ветерану собрать документы и пробовать в ней поучаствовать.

Консультационный центр района помог составить бизнес-план для гранта на приобретение сельхозтехники и 25 коров. После успешной защиты проекта Алибакову было выделено почти семь миллионов рублей на его осуществление. Однако весной из-за эпидемситуации со скотом покупку коров пришлось отложить до осени. Пока у него в хозяйстве три коровы, от которых получают молоко, делают сметану и творог на продажу.

— Пока засеял восемь гектаров — половину зерном, половину овсом. Жду коров, — говорит фермер, который уже договорился о покупке скота в Кармаскалах.

Изначально он планировал купить старую ферму, но оказалось, что никто их не продает: совсем старые строения уже разрушены, а те, что пригодны, люди используют кто под пилораму, кто под что. Поэтому Алибаков решил строиться прямо рядом с домом, взяв необходимое согласие от соседей. Жена у него по образованию бухгалтер, так что с расчетами проблем быть не должно.

Еще фермер интересуется пчеловодством: купил небольшую избушку, построил омшаник — зимовку для пчел. С пчеловодством знаком с детства: помогал с пчелами бабушке с дедушкой, а в старших классах школы проходил курсы.

Старшеклассников также обучали и на трактористов, но Ялиль, в отличие от одноклассников, отказался от ненужной «корочки» — он же собирался быть военным! Но жизнь непредсказуема, и теперь одноклассники посмеиваются над Алибаковым, которому этой весной все-таки пришлось пройти обучение на тракториста, так как в его хозяйстве теперь два трактора.

Помимо сельхозмашин у Алибакова появились и два живых помощника — бельгийские овчарки, девочка и мальчик. Сейчас они сторожат дом и сопровождают хозяина на сельхозработах, охоте еще не обучены, но дела по этой части для них в этом лесном краю точно найдутся.

Несмотря на то, что сидеть сложа руки не приходится, ветерану не хватает привычных солдатских физзанятий, которые он старается себе обеспечить и в домашних условиях: например, отправит коров на выпас, а на обратном пути пробежится километра три.

О здоровых привычках он рассказывает и детям на уроках мужества.

— Говорю о том, чтобы служили в армии, защищали Родину, занимались спортом, всегда поддерживали физическую форму, добивались целей — в общем, что считаю важным для себя, тому и детей учу, — говорит Алибаков.

Спрашиваю Ялиля Хайдаровича, что, по его мнению, значит быть настоящим мужчиной. Отвечает: «Отслужить в армии, жениться, родить детей, построить дом, оставить детям что-то после себя — наверное, так». Пусть у него получится.