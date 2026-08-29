Нас должны бояться!

Ровно 65 лет назад была построена Берлинская стена. Я нашел эту дату в новостной ленте и вспомнил историю, которую мне рассказал мой приятель майор запаса Советской армии. Не стану называть его настоящее имя: пусть в этой публикации он будет Василием.

Василий в годы Советского Союза служил в ГДР (Германской Демократической Республике). Для тех, кто не в курсе, скажу, что так называлась часть Германии, которая находилась под контролем СССР.

ГДР огромной Берлинской стеной отделялась от остальной немецкой территории, которую контролировали американцы. В годы горбачевской перестройки стену разрушили под громкое улюлюканье ненавистников всего советского. Улюлюканье это раздавалось как на Западе, так и в родной нашей стороне.

Увы, среди наших сограждан было немало тех, кто хотел крушения всего советского. И снос Берлинской стены стал концом мощного влияния СССР в Восточной Европе.

Ах, как радовались наши враги — внутренние и внешние!

Василий в звании майора служил в ГДР за несколько лет до падения Берлинской стены. Потом он вышел в запас, приехал в родной город, работал охранником, вернее, сторожем в одном из учреждений. Занялся садоводством: сажал картошку, редиску и лук, построил теплицу. Со своей женой он к тому времени уже был в разводе, но одиночество не мучило его: у него было много друзей, сослуживцев, к которым он ездил в гости; а еще была жива мама, которую он любил самой нежной сыновней любовью.

После развала СССР Василий организовал свой бизнес. Чем он конкретно занимался, я не знаю, но дела у него пошли в гору. Армейская закалка дала ему многое: он сумел преодолеть все препоны. А их было множество: это и огромные банковские ставки, и наезды со стороны бандитов, и алчность чиновников, от простой закорючки которых в разрешительных документах зависела судьба каждого предпринимателя.

Он давал взятки, уходил от налогов, откупался от навязчивых рэкетиров.

Не стоит его упрекать во всем этом. Он был простым майором запаса Советской армии, привыкшим воспринимать действительность такой, какая она есть. Тем более что развить бизнес в те времена иначе было просто невозможно.

Василий быстро разбогател. Жадным он не был, исправно платил своим работникам, посылал новогодние подарки в детский приют (своих детей у него не было), давал деньги на ремонт местного храма, хотя где-то глубоко в душе оставался сугубо советским человеком. Иначе сказать, религиозностью он совершенно не отличался.

В конце девяностых уже прошлого столетия Василий поехал в Америку по приглашению какого-то гуманитарного фонда, с которым давно сотрудничал.

Америка ему не понравилась. Она показалась ему грязной, неухоженной и безлюдной. Безлюдной в том смысле, что там, за океаном, нет такой глубины человеческих отношений, которая царит в России. Там нельзя, стоя на остановке или придя в магазин, просто поболтать с отставшим от автобуса пешеходом или продавцом. Английский язык Василий выучил еще во время службы в армии.

Майор запаса Советской армии совершенно случайно в одном из питейных заведений, куда однажды зашел, повстречал американского майора. Тот тоже был на пенсии, и — что самое главное! — служил на американской базе в Германии в то же самое время, когда в ГДР службу проходил Василий. Их воинские части находились друг от друга в нескольких километрах: одна по одну сторону Берлинской стены, другая — по другую.

Когда во время знакомства выяснились эти подробности, то два майора просто ошалели от неожиданности. Они молча смотрели друг на друга, напряженно и внимательно. Потом пожали руки, хотя до этого уже здоровались.

Они сидели за столиком и говорили часа четыре. Каждый вспоминал свою службу и свою армейскую судьбу. Обсуждали виды вооружений, которые использовали противоборствующие армии, с веселой усмешкой вспоминали грозные политические заявления, которые звучали с разных сторон тогдашнего раздела мира.

Они так увлеклись, что даже не заметили, что давно привлекают внимание других посетителей американской забегаловки. На них смотрели с интересом, удивлением и даже испугом, думая, что эти парни слегка переборщили со спиртным.

И тут наступил момент истины: американский майор вдруг спросил Василия:

— Почему вы ушли? Почему вы, русские, так бездарно тогда сдали свои позиции?

Василий молчал, потупив взор.

— Вы были самой сильной, самой мощной армией мира! — воскликнул американец. — Вы даже не представляете, как мы вас боялись! Для нас служба в Германии была просто пыткой: мы засыпали с мыслью, что сегодня ночью русские пробьют своими танками Берлинскую стену и сотрут все на своем пути... Да, мы боялись вас. Боялись смертельно. Мы знали о вас все! У вас было 60 тысяч танков, лучшие самолеты, великолепная артиллерия, по некоторым видам ядерного вооружения вы превосходили Америку. Вы могли легким маршем пройтись по Европе и завоевать ее. И мы не сумели бы вам противостоять. Мы знали, кто такие русские! В наших школах об этом не говорят, но именно вы победили Гитлера, вы были первыми в космосе, вы создали уникальные военные технологии, которые мы у вас воровали... Вы, русские, были лучшими солдатами в мире! Мы изучали стратегию по вашим учебникам... Мы восхищались вами тайно, хотя вы были для нас главным врагом.

— Ты говоришь так, словно не любишь свою страну, — ответил на это Василий.

— Я ирландец, — парировал американский майор. — Америка для меня — это лишь полигон, где можно заработать неплохие деньги. А в американскую армию я пошел, потому что офицерам платили больше, чем успешным менеджерам крупных сетевых компаний. Я купил дом на берегу океана, совершил два кругосветных путешествия на лайнере; я объездил весь мир, кроме России...

— Что тебе мешает побывать в моей стране? — спросил его Василий.

— Понимаешь, я вас, русских, до сих пор боюсь, — выдохнул американский майор. — Вы абсолютно непредсказуемы. Тем более, как я слышал, в России сейчас полный кавардак.

Наступила пауза.

— Почему сдали все свои позиции? — опять вскричал возбужденный американец. — Прости меня, парень, но я вас, русских, не понимаю.

...Вот такая история приключилась с моим давним приятелем. Он не нашелся, что ответить американскому майору. Попробую, пусть запоздало, я...

Россия — это уникальная историческая данность, которая умеет возрождаться из пепла, как птица Феникс.

Именно этим мы и бесим европейцев. У нас с ними разные коды.

В некоем метафизическом смысле Берлинская стена еще продолжает возвышаться посреди мира, отделяя нас от зловредных европейских поветрий современности. Хотя надо отдать должное — мы много хорошему научились у Европы. Но много, очень много хлебнули оттуда зла.

Запад, по большому счету, автор всех наших революций, перестроек и прочих самоубийственных преобразований... Запад исторически хочет нас уничтожить. Или сделать подобными себе, когда потребительский эгоизм и человеческая отчужденность становятся нормами жизни.

Мы на свою голову натворили кучу разных глупостей. Но мы не высокомерны. Мы умеем смеяться над собой и начинать все с нуля.

Вы только представьте: всего лишь через 16 лет после Великой Победы в Великой Отечественной войне, когда страна лежала буквально в руинах, Советский Союз сумел запустить человека в космос!

Мы построили города на вечной мерзлоте, чего никто до этого не делал. Мы создали великие научные школы, которые считались (и еще продолжают считаться) непревзойденными в мире. Россия обладает великой культурой, основанной на добрососедстве и дружбе народов, населяющих нашу страну. Такой дружбы больше нет нигде в мире! Что вы хотите, если, например, в той же Америке расовые предрассудки продолжают главенствовать в душах людей. Белые американцы политкорректно (правильнее сказать, лицемерно) заменяют слово «негр» понятием «афроамериканец», но от этого никому не легче: стычки на расовой почве стали там обыденным явлением.

И что вы хотите, если, например, в благополучной Европе македонцы брезгуют ездить в одном автобусе вместе с албанцами.

А у нас русские вместе с башкирами дружно справляют праздники. Чеченцы, якуты, буряты сидят в одном блиндаже и гордо заявляют о себе как о русских солдатах. Потому что понятие «русский» обладает не только этническим смыслом, но еще и нравственным.

За русскими правда!

Мне очень понравилось последнее выступление нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сказал, что пора нам, русским, научиться быть злыми. Я эту мысль передаю образно, чтобы она была понятна и доступна вне общего контекста.

Представьте себе большого медведя, который едва зализал прошлые раны. Его пытаются больно укусить злобные хорьки. Их много! А медведь — он по своей природе зверь добродушный, хотя и страшный. Он не подлый. Он нападает только тогда, когда видит опасность для себя.

Встань, медведь! Встань на задние лапы и огласи окрестность леса громким рычанием. Хватит отбиваться одной лишь лапой. Покажи свою мощь. Покажи, что именно ты хозяин леса. Наступает предел твоему терпению. Хорьки быстро разбегутся по своим норкам.