-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 11:03

В Башкирии так и не подали газ в 86 многоквартирных домов

В республике без газа до сих пор остаются 86 многоквартирных домов по причине их отключения из-за нарушений в системе вентиляции и дымоудаления. Две трети этих МКД находятся в Уфе и Белорецке, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии так и не подали газ в 86 многоквартирных домов
В Башкирии так и не подали газ в 86 многоквартирных домов

На совещании с главами муниципалитетов премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что поток жалоб от граждан в контрольно-надзорные органы растет.

- Наряду с этим в регионе есть примеры эффективного решения проблемы на муниципальном уровне. Например, в Бирском районе во всех ранее отключённых 112 домах отремонтированы дымоходы и возобновлено газоснабжение. Также полностью удалось выправить ситуацию в Баймакском, Зианчуринском, Кугарчинском районах, — подчеркнул Андрей Назаров и потребовал решить эту проблему как можно скорее. Уфе и Белорецку назначили срок в два-три месяца.

Собственно, сами проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах были и будут, причем, не реже трех раз в год. Слишком свежи в памяти случаи газовых аварий в многоэтажках во многих регионах страны.

- Поручаю администрациям муниципальных районов и городских округов провести обследования систем дымоудаления и вентиляции, разработать «дорожные карты» по контролю за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, активизировать информационно-разъяснительную работу с гражданами и усилить взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам содержания и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов, — резюмировал Андрей Назаров.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:газоснабжениемкдвентиляция и дымоходыотключение газамуниципалитеты«уфа»белорецкжалобы гражданназаров
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика