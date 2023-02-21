В Башкирии так и не подали газ в 86 многоквартирных домов

На совещании с главами муниципалитетов премьер-министр правительства республики Андрей Назаров отметил, что поток жалоб от граждан в контрольно-надзорные органы растет.

- Наряду с этим в регионе есть примеры эффективного решения проблемы на муниципальном уровне. Например, в Бирском районе во всех ранее отключённых 112 домах отремонтированы дымоходы и возобновлено газоснабжение. Также полностью удалось выправить ситуацию в Баймакском, Зианчуринском, Кугарчинском районах, — подчеркнул Андрей Назаров и потребовал решить эту проблему как можно скорее. Уфе и Белорецку назначили срок в два-три месяца.

Собственно, сами проверки дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах были и будут, причем, не реже трех раз в год. Слишком свежи в памяти случаи газовых аварий в многоэтажках во многих регионах страны.

- Поручаю администрациям муниципальных районов и городских округов провести обследования систем дымоудаления и вентиляции, разработать «дорожные карты» по контролю за состоянием дымоходов и вентиляционных каналов в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, активизировать информационно-разъяснительную работу с гражданами и усилить взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам содержания и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов, — резюмировал Андрей Назаров.