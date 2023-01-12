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Двое мужчин заблудились в ночном лесу в Башкирии

Вчера, 11 января, спасатели искали в лесу пару заблудившихся жителей республики. Об этом сообщила сегодня пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Двое мужчин заблудились в ночном лесу в Башкирии
Двое мужчин заблудились в ночном лесу в Башкирии

Двое мужчин оправились по бездорожью в соседний населенный пункт Дуванского района. Заехали в лес и заблудились. Затем у них заглохла машина. Они застряли недалеко от села Михайловка. Мужчины позвонили с просьбой о помощи по номеру 112.

Глава Михайловского сельского поселения послал за потеряшками трактор, он отбуксировал машину из леса. Люди доставлены домой живыми и здоровыми.

Напомним, поздно вечером 9 января двое мужчин пропали в лесу Белорецкого района. Им также пришли на помощь спасатели госкомитета по ЧС.

Фото пресс-службы госкомитета РБ по ЧС.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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