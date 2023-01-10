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Два охотника ночью заблудились в лесу в Башкирии

Поздним вечером вчера, 9 января, в систему 112 сообщили об исчезновении двух мужчин в лесу в Белорецком районе. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Два охотника ночью заблудились в лесу в Башкирии
Два охотника ночью заблудились в лесу в Башкирии

В центр обработки вызовов системы-112 поздним вечером 9 января сообщили о пропавших мужчинах. Оказалось, что в 15.00 они уехали в лес в Белорецком районе для того, чтобы проверить охотничьи тропы. Но к вечеру родным не позвонили и домой не вернулись.

На поиски пропавших незамедлительно выехали спасатели госкомитета Башкирии по ЧС. Им удалось быстро найти мужчин, эвакуировать их из леса и передать в руки родственникам.
В пресс-службе ведомства просят жителей республики не игнорировать простые правила безопасности, отправляясь в лес в такую морозную погоду.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС региона.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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