В Башкирии появились 69 новых тематических аллей

В ходе осеннего этапа «Зеленой Башкирии» в регионе появились 69 новых тематических аллей. В честь Года большой и дружной семьи часть деревьев высадили молодожены, которые только заключили брак. Всего в рамках данной акции в республике посадили три тысячи крупномеров и более 63 тысяч кустарников.

В рамках акции «Сохраним лес», проводящейся по нацпроекту «Экологическое благополучие», в Абзелиловском и Нуримановском районах высадили по четыре тысячи сеянцев сосны, в Аскинском — две с половиной тысячи. В Дюртюлинском районе посадили четыре тысячи елей. В Караиделе облагородили участок рядом со смотровой площадкой и посадили там 50 рябин. Данная акция продлится до 14 октября.

Фотографии со страницы ВК Радия Хабирова