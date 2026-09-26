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Природа
26 Сентября , 14:36

В Башкирии появились 69 новых тематических аллей

О том, как проходят акции «Зеленая Башкирия» и «Сохраним лес», сообщает глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии появились 69 новых тематических аллейВ Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей

В ходе осеннего этапа «Зеленой Башкирии» в регионе появились 69 новых тематических аллей. В честь Года большой и дружной семьи часть деревьев высадили молодожены, которые только заключили брак. Всего в рамках данной акции в республике посадили три тысячи крупномеров и более 63 тысяч кустарников.

В рамках акции «Сохраним лес», проводящейся по нацпроекту «Экологическое благополучие», в Абзелиловском и Нуримановском районах высадили по четыре тысячи сеянцев сосны, в Аскинском — две с половиной тысячи. В Дюртюлинском районе посадили четыре тысячи елей. В Караиделе облагородили участок рядом со смотровой площадкой и посадили там 50 рябин. Данная акция продлится до 14 октября.

Фотографии со страницы ВК Радия Хабирова

В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
В Башкирии появились 69 новых тематических аллей
Автор:Артур СМОЛОВ
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