В Уфе появился Сквер лётчиков

Сквер летчиков появился на территории бывшего Уфимского высшего военного авиационного училища летчиков. Здесь высажены 16 черемух и декоративных яблонь, а также 224 кустарника. На каждом дереве размешены таблички с QR-кодами, при их сканировании можно узнать информацию о дереве и о том, кто его посадил.

В мероприятии приняли участие Герой России, летчик-космонавт Денис Чернавин, ветераны летного состава, а также кадеты Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Фотография предоставлена пресс-службой администрации Уфы