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Право
1 Октября , 04:45

В Башкирии женщина, купившая сыну мопед, предстанет перед судом

Покупку подросток отметил гонками по деревне и побегом от сотрудников полиции.

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Фото из архива Госавтоинспекции БашкортостанаФото из архива Госавтоинспекции Башкортостана
Фото из архива Госавтоинспекции Башкортостана

42-летнюю жительницу деревни Андреевки Аургазинского района обвиняют в вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

В июле этого года сельчанка купила 15-летнему сыну мопед «Комета-2». На нем подростка, забывшего надеть средства защиты, заметили дорожные полицейские. Их требования об остановке парень проигнорировал и скрылся.

Позже нарушителя нашли. Мопед изъяли и поместили на спецстоянку. Местная прокуратура направила обвинительное заключение против матери подростка в суд.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:аургазинский район
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