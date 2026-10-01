В Башкирии женщина, купившая сыну мопед, предстанет перед судом

42-летнюю жительницу деревни Андреевки Аургазинского района обвиняют в вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

В июле этого года сельчанка купила 15-летнему сыну мопед «Комета-2». На нем подростка, забывшего надеть средства защиты, заметили дорожные полицейские. Их требования об остановке парень проигнорировал и скрылся.

Позже нарушителя нашли. Мопед изъяли и поместили на спецстоянку. Местная прокуратура направила обвинительное заключение против матери подростка в суд.