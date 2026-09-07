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7 Сентября , 11:10

В Башкирии 14 подростков ответят за опасные «покатушки» на байках

Группу несовершеннолетних байкеров из четырнадцати человек, которые устроили в Ишимбае массовый заезд в стиле «Kill Street», а также их родителей, привлекли к ответственности, сообщает местная дорожная полиция.

Фото: скриншот видео ГАИ МВД по РБ.Фото: скриншот видео ГАИ МВД по РБ.
Фото: скриншот видео ГАИ МВД по РБ.

На молодежном сленге «Kill Street» — опасный тренд. Так называется развлечение, когда подростки на питбайках, мопедах и кроссовых мотоциклах выезжают на дороги общего пользования и намеренно нарушают ПДД. Они гоняют ночью, часто без мотошлемов, выезжают на встречную полосу, проскакивают на красный свет, выполняют опасные трюки на проезжей части, снимая свои выкрутасы на видео. А потом хвастаются «достижениями» в соцсетях.

При этом у большинства нет водительских прав, страховки, а техника не зарегистрирована. Подобное увлечение не имеет никакого отношения к спорту и серьезно угрожает жизни самим нарушителям и другим участникам дорожного движения. 

Как отметила инспектор по пропаганде ГАИ России по Ишимбайскому району Татьяна Иванцова, по одному из таких видео автоинспекторы установили некоторых участников заезда в Ишимбае и уже привлекли их к ответственности, а мототехнику отправили на спецстоянку.

Также за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и за передачу управления транспортом лицу без прав к ответственности привлечены родители подростков-нарушителей.

Кроме того, новоявленные байкеры извинились на камеру, как это сейчас водится, типа, признали свою вину и призвали сверстников не совершать подобных поступков.

«Будут установлены все обстоятельства инцидента и его участники. И мы призываем родителей усилить контроль над своими детьми, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», – отметила спикер.

В Башкирии 14 подростков ответят за опасные «покатушки» на байках
В Башкирии 14 подростков ответят за опасные «покатушки» на байках
В Башкирии 14 подростков ответят за опасные «покатушки» на байках
В Башкирии 14 подростков ответят за опасные «покатушки» на байках
В Башкирии 14 подростков ответят за опасные «покатушки» на байках
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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