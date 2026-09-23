40 лет назад в Уфе дезертиры захватили пассажирский самолёт

Лишь три года назад были рассекречены 22 тома уголовного дела. Все это время работа следователей КГБ БАССР и сотрудников специальных подразделений, в том числе и группы «Альфа», оставалась под грифом «Секретно».

Сегодня общественности стали доступны фотографии захваченного самолета с огнестрельными повреждениями, результаты трасологических экспертиз, оригиналы допросов, характеристики, анкеты и акты судебно-психиатрических экспертиз преступников, показания свидетелей, выводы следствия.

«20 сентября 1986 года в 2 часа 40 минут экипаж самолета доложил в диспетчерскую службу аэропорта о том, что двое неизвестных в военной форме, вооруженные пулеметом и автоматом, ворвались в самолет и потребовали вылета в Пакистан. По тревоге сотрудники группы «А» срочно вылетели в Уфу. Операцию на месте возглавлял председатель КГБ БАССР генерал-майор Вадим Григорьевич Мищенко. Сама операция по уничтожению террористов длилась восемь секунд. Один из захватчиков был убит наповал, второй в ходе штурма — ранен в ногу. Его впоследствии вылечили и расстреляли по решению суда. Остальные члены преступной группы также были арестованы и приговорены к различным срокам лишения свободы», — вспоминает генерал-майор Геннадий Зайцев, принимавший участие в освобождении самолета в качестве командира группы «Альфа» в звании полковника.

В свою очередь полковник в отставке, бывший старший следователь КГБ БАССР, заслуженный юрист РФ и РБ Аглям Мингазов, несмотря на минувшие четыре десятилетия, помнит раскрытие этого громкого преступления до мельчайших подробностей. Тогда он был молодым следователем следственного отделения комитета.

«Под видом авиационного техника на борт поднялся наш коллега — подполковник Анатолий Коцага. До службы в КГБ он работал в Уфимском аэропорту и с авиатехникой был хорошо знаком. Ему удалось убедить террористов, что из-за перестрелки, которую те устроили, самолет получил серьезные повреждения и понадобится не менее суток на их устранение.

А сам тем временем, установил «жучок». Благодаря чему были получены точные данные о количестве, вооружении преступников и другие детали, сыгравшие ключевую роль при штурме», — рассказал Аглям Мингазов.

За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников Геннадию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награды ему вручал председатель КГБ при Совете Министров СССР Виктор Чебриков.

Анатолий Коцага был отмечен орденом Красной Звезды, руководитель следственного подразделения КГБ БАССР Геннадий Черепанов — почетным званием заслуженного юриста. Бортпроводницы Елена Жуковская и Сусанна Жабинец — награждены орденом Красного Знамени и орденом Трудового Красного Знамени соответственно.

«Избежать больших жертв в результате теракта удалось, в том числе, благодаря грамотным действиям и мужеству этих бортпроводниц. Именно они вначале уговорили главаря освободить 46 пассажиров, в основном женщин, детей и стариков. После чего сумели усыпить бдительность преступников-наркоманов», — сообщил подробности постоянный автор нашего издания, подполковник органов безопасности РФ в отставке, член Союза журналистов РБ Марс Абдеев.

Он также принимал участие в данной операции: состоял в группе фильтрации, перед которой стояла задача выяснить, нет ли террористов в числе выпущенных пассажиров. Марс Талипович рассказал захватывающие подробности этого резонансного уголовного дела в материале под названием «Восемь секунд на штурм», опубликованном в нашей газете.

Фото: УФСБ России по РБ.