Мария Львова-Белова: В России дети всё чаще попадают в преступные сети

Почти на 36 процентов больше стало детей, пострадавших от киберпреступлений. К сожалению, среди них есть и подростки из Башкортостана. Недавно жертвой аферистов стала 16-летняя школьница из Стерлитамака. Злоумышленники заманили ее скидкой на заказ цветов и предложили перейти по ссылке. После чего к обману подключились лже-полицейские. Они вынудили девочку сообщить им реквизиты банковской карты матери, коды из СМС-сообщений, и похитили с нее 140 тысяч рублей.

Спикер также предупредила участников видеоурока, что в интернете подростки могут столкнуться не только с мошенничеством, но и с вербовкой в преступные схемы под видом легкого заработка, цифровой травлей, а также опасными заданиями, которые толкают школьников на рискованные поступки. Кураторы используют их доверчивость, желание быстрых денег, страх и манипулируют ими.

«Как защитить своих детей? Общаться. Необходимо наладить с ребенком честный и понятный диалог. Обсудить риски, объяснить, почему нельзя никому пересылать пароли, коды из СМС и другие личные данные. Чтобы при тревожных сигналах ребенок немедленно прекратил подозрительное общение и рассказал о ситуации родителям или людям, которым он доверяет. Дети должны знать, что в сложной ситуации их не обвинят, а поддержат, и не боялись обращаться за помощью», — пояснила Мария Львова-Белова.

Взрослые же, в свою очередь, должны знать: кураторы, которые склоняют российских детей к совершению преступлений, относятся к ним, как к расходному материалу. Если вовремя не предупредить своего ребенка об опасности, он может оказаться в огромной беде. Как это случилось с 15-летней школьницей из Красноярского края, которая на днях предстанет перед судом в качестве обвиняемой по двум уголовным статьям — покушение на теракт и обучение террористической деятельности.

По данным Следкома России, школьница прошлым летом начала переписываться в популярном мессенджере с незнакомцем, находящимся за пределами России. Он предложил в качестве подработки совершить теракт на железной дороге. Для чего девочка предварительно прошла обучение: как изготовить зажигательную смесь, как совершить поджог релейного шкафа. Но возгорания не произошло, поскольку смесь не воспламенилась. Тем не менее, подросток все сняла на телефон и отправила видеоотчет своему куратору. После чего была задержана сотрудниками полиции и ФСБ региона.

К сожалению, большинство людей понятия не имеют, что за многие преступления по российскому законодательству ответственность предусмотрена с 14 лет. В том числе за совершение теракта, участие в террористической организации, несообщение о преступлении, угон транспорта, посягательство на жизнь государственного деятеля, заведомо ложное сообщение о теракте и других.

Диверсия или теракт считаются особо тяжкими преступлениями и за них грозит суровое наказание: от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. За содействие терроризму — от 7 до 20 лет (в том числе пожизненно).

Родители и педагоги должны крайне серьезно отнестись к данной проблеме, поскольку спецслужбы недружественных стран все больше вовлекают российскую молодежь в террористическую, экстремистскую и другую противоправную деятельность. Как отметил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, противодействие этому явлению должно рассматриваться как одно из направлений борьбы с экстремизмом и терроризмом в целом.