В Башкирии 3 сентября отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня День солидарности напоминает россиянам о жертвах терактов и о том, что противодействие терроризму — задача государства и общества. Поэтому в преддверии памятной даты в этом году Главное управление по противодействию экстремизму МВД России организовало всероссийскую информационную акцию «У терроризма нет будущего».

В центре внимания — истории реальных людей, переживших трагические события, связанные с терактами. Главный посыл мероприятия: даже пройдя через ужас и потерю, люди не поддаются злобе и находят в себе силы жить дальше, помогать другим и строить общество, свободное от насилия.

Представитель Центра по противодействию экстремизму МВД по РБ Ринат Сафаргалиев на республиканском семинаре-совещании «Профилактика деструктивного контента в интернет среде», который состоялся этим летом, рассказал участникам схемы вовлечения молодежи в деструктивные группы и назвал маркеры, на которые взрослым нужно срочно обратить внимание.

Семинар стал, своего рода образовательной площадкой для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе с участием ведущих федеральных экспертов и представителей МВД по РБ. Спикеры заострили внимание присутствующих на том, что сегодня в Сети мгновенно распространяется любая информация среди огромного числа пользователей, большинство из которых — молодежь. Именно за российскими детьми и подростками открыта настоящая охота адептов деструктивных организаций.

«Поскольку у молодежи нет жизненного опыта и еще не сформировалось мировоззрение, данная категория становится целью злоумышленников. Они распространяют среди школьников и студентов экстремистские настроения, вовлекают их в совершение преступлений. Мониторинг информпространства помогает нам выявлять и ограничивать доступ к различным фейковым вбросам. Кроме того, наши сотрудники проводят встречи с молодежной аудиторией и рассказывают о методах воздействия эмиссаров, которые нацелены на вовлечение людей в международные террористические, экстремистские и прочие деструктивные группы. А также о возможных последствиях и уголовной ответственности за преступления в этой сфере», — отметил Ринат Сафаргалиев.

К примеру, в текущем году был осужден 23-летний житель села Иглино, который публиковал комментарии на ТГ-каналах, в которых оправдывал деятельность украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России. В отношении него было возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Суд приговорил парня к штрафу в размере 300 тысяч рублей, а также запретил два года пользоваться электронными и информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе интернетом. Хотя закон предусматривает и более суровое наказание за подобные деяния. Такие примеры тоже есть.

Ишимбайский горсуд отправил 20-летнего местного жителя на четыре года в колонию общего режима. Осужденный размещал в популярном мессенджере видеосообщения, в которых призывал к деятельности против вооруженных сил, территориальной целостности и безопасности российского государства. А также обращался к жителям Украины и других недружественных России стран, и ко всем пользователям мессенджера с призывами стать членами ВСУ.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что в Башкирии участились случаи, когда подросткам в соцсетях и мессенджерах предлагают «легкий» заработок за совершение терактов, поджогов и подрывов. Поэтому взрослые обязаны предупредить своих детей о том, что вербовщики манипулируют несовершеннолетними и втягивают их в преступления. Причем, делают это максимально жесткими методами: пугают, давят на эмоции, торопят, не давая времени подумать, заставляют действовать тайно, предупреждает портал «Объясняем. Башкортостан».

Нужно внушить подросткам, что, если они сталкиваются с подобным давлением — это не игра и не подработка. И самое правильное в таких случаях — немедленно прекратить общение и обратиться за помощью к кому-то из взрослых. А уж если ребенка открыто пытаются завербовать, ему ни в коем случае нельзя молчать, надо сразу бить тревогу: рассказать о происходящем родителям или обратиться в полицию.

Если вовремя остановиться и сообщить о происходящем властям, тогда можно избежать ответственности по статье 31 УК РФ — добровольный отказ от преступления. И взрослые, и дети должны знать: за целый ряд преступлений ответственность предусмотрена с 14 лет. В том числе за совершение теракта, участие в террористической организации, несообщение о преступлении, угон транспорта, посягательство на жизнь государственного деятеля, заведомо ложное сообщение о теракте и других.

По закону за диверсию или теракт грозит от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. За содействие терроризму — от 7 до 20 лет (в том числе пожизненно).

Что делать, если его вербуют подросток может узнать на портале выход31.рф. Это проект, созданный в ответ на участившиеся попытки склонить российскую молодежь к совершению поджогов, подрывов и других терактов.

На этом же портале есть раздел и для родителей, где им разъяснят, как правильно выстроить разговор с ребенком, дадут другие важные советы.

Фото: иллюстрация с сайта мвд.рф.