В Уфе возбуждено уголовное дело по факту инцидента в торговом центре

По версии следствия, сегодня днем в ТЦ «Планета» при проведении рекламного мероприятия (устроители спрятали в воздушных шариках сюрприз — подарочные сертификаты) произошло массовое скопление посетителей.

В ходе возникшей давки подросток и женщина получили телесные повреждения. Их пришлось госпитализировать. На место происшествия приехали несколько карет скорой помощи, помимо травмированных были и те, кому стало плохо.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев, изымают необходимую документацию; назначаются судебные экспертизы, сообщает пресс-служба республиканского Следкома

Фото: пресс-служба республиканского Следкома.